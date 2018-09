In der zweistöckingen Königsalm finden bis zu 2000 Besucher Platz, doch auf dem Freimarkt wird sie in diesem Jahr wohl doch nicht vertreten sein. (Oliver Windus)

Der Aufbau der Königsalm auf der Bürgerweide hat begonnen. Die ersten Bodenplatten sind am Montag verlegt worden - allerdings umsonst, wie es aussieht. Das neue Superzelt von Schaustellerin Nina Renoldi wird nämlich nach aktuellem Stand gar nicht auf dem nächsten Freimarkt, der am 19. Oktober beginnt, stehen. Das Bremer Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Vergabe des Platzes an die Königsalm durch die Stadt neu entschieden werden muss. Das bestätigt Silke Benjes, Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtes. Zurzeit sitzen die Kollegen noch an der schriftlichen Begründung des Urteils, sie soll im Laufe des Tages an die Beteiligten gehen.

Mit seiner Entscheidung gibt das Gericht dem Kläger Jan-Patrick Wolters Recht. Wolters ist Besitzer des Bayern-Zeltes, das für die Königsalm auf einen anderen Platz hätte ausweichen sollen und dadurch nur noch in stark verkleinerter Form hätte aufgebaut werden können. Er hatte gegen die Entscheidung der Stadt Anfang Juli geklagt (wir berichteten).

"Die Entscheidung entspricht unserer Rechtsauffassung, dass die normalen Regeln auch für die Familie Renoldi gelten. Wesentlich ist, dass Bewerbungsfristen missachtet worden sind", sagt Wolters Anwalt, Hans-Jörg Wilkens. "Die Stadt muss nun neu entscheiden, und wir erwarten, dass das zügig gemacht wird und das Bayernzelt in voller Größe zugelassen wird."

Ob die Stadt beziehungsweise das zuständige Wirtschaftsressort gegen das Urteil Revision einlegen wird, kann Tim Cordßen, Sprecher von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), noch nicht sagen. "Wir warten noch auf die Begründung und entscheiden dann über das weitere Vorgehen. An unserer Rechtsauffassung hat sich allerdings nichts geändert. Die Priorität unseres Handels muss jetzt aber darin liegen, dass der Aufbau des Freimarktes gewährleistet bleibt."

Der Hintergrund: Bislang war die Eröffnung des Freimarktes in der neuen Königsalm geplant gewesen, auch die Reservierung der Tische läuft bereits seit Juni. Bleibt es bei dem Urteil, muss nun schnell umgeplant werden.