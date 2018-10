Für Michael Wundsam ist der Freimarkt ein Stück Lebensgefühl. Der Schausteller Für ihn gehören besonders gebrannte Mandeln, Schmalzkuchen und 'ne Wurst zum Bremer Volksfest. (Christina Kuhaupt)

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Michael Wundsam: Als Kindheitserinnerung ist bei mir hängen geblieben, dass Bremen nachts für mich gelb war, durch die Straßenbeleuchtung. Das war vor 55 Jahren, wir sind damals immer aus Kiel angereist und die Fahrt hat ewig gedauert, weil wir mit unseren großen Lkw nur langsam über die Bundesstraßen fahren durften.

Inzwischen fahre ich gar nicht mehr. Aber ich bin ja ein Schaustellerkind, von daher habe ich da schon einiges hinter mir, ich kann mich gut noch ans Teufelsrad und Rotor erinnern. Nur Achterbahnen waren nie mein Ding.

Ich nehme die Gerüche nicht mehr wahr. Das geht verloren mit der Zeit, genauso wie die Sprüche der Ansager. Für mich aber das schönste Geräusch auf dem Freimarkt ist, wenn der Regen auf den Campingwagen prasselt. Vor allem frühmorgens, wenn ich mich dann noch mal gemütlich umdrehen kann ...

Die Bratwurst von Keunekes muss ich haben, die bekommt man in der Qualität nicht so oft. Gebackene Waffeln mit Sahne sind auch toll. Und dann gehe ich immer in Bremen in die Innenstadt oder auf den Findorffmarkt zu meinen Lieblingsbäckern. Beide machen sensationelles Brot.

Gebrannte Mandeln, Schmalzkuchen und 'ne Wurst. Das gehört einfach hierher.

Ich glaube, der Freimarkt gehört zu den Jahrmärkten mit den meisten Karussells. Hier findet jeder was. Ich empfehle, einfach über den Platz, der übrigens sehr sauber ist, zu schlendern und zu genießen.

Ich persönlich bin kein Fan der Festzelte. Diese großen Dinger sind nicht für mich erfunden worden. Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Die Bremer sind traditionsbewusst. Sie gehen anders mit ihrem Freimarkt um als zum Beispiel die Kieler mit ihrem ,Umschlag‘. Das ist nur noch eine Veranstaltung unter ferner liefen. In Bremen waren die Kinder in der Schule früher immer aus dem Häuschen, wenn wir Schaustellerkinder kamen. Dann hieß es, ,oh, toll, die Freimarktskinder sind da‘. Ich glaube, dass dieses Gefühl geblieben ist.

Ich freue mich immer auf den Freimarkt. Hier werden wir rundum sehr freundlich aufgenommen. Wenn ich in Bremen irgendetwas brauche, zum Beispiel zum Schuster gehe und sage, dass ich vom Freimarkt bin, wird mein Auftrag sofort erledigt. Das ist einfach toll hier.

... ein Stück Lebensgefühl. Auch nach all den Jahren, das bleibt.

Zur Person

Michael Wundsam (58) macht mit seinen „Zuckerwaren“ die Schleckermäuler auf der Bürgerweide glücklich. Schokofrüchte, Mandeln, türkischer Honig und Waffeln sind seit 1921 das Geschäft der Familie aus Brokstedt.