Das Gespann der „Adelheider“ wurde 2017 von der Jury zum schönsten Festwagen gekürt. (Kuhaupt)

Der Freimarktsumzug rollt am 27. Oktober durch die Bremer Innenstadt. 130 Festwagen und Fußgruppen gibt es zu bestaunen. Doch welcher Teilnehmer kommt besonders gut an? Die Leserjury des WESER-KURIER erhält in diesem Jahr erstmals die Gelegenheit, den schönsten Festwagen und die ansprechendste Fußgruppe zu küren. Insgesamt werden 100 Personen auf einer Tribüne auf dem Ansgarikirchhof sitzen und den besten Blick auf den Umzug haben, um die Punkte gezielt vergeben zu können.

Die beiden Gewinner (Festwagen/Laufgruppe) erhalten ihren Preis im Anschluss der Veranstaltung im Bayernzelt, wo auch die Auszeichnungen der Schaustellerjury überreicht werden.

Der WESER-KURIER verlost noch mal 5 x 2 Juryplätze auf der Tribüne. Um dabei zu sein, schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Freimarktsumzug" an gewinnspiele(at)weser-kurier.de und hinterlassen Sie Namen, Anschrift und Telefonnummer. Die Begleitperson muss mindestens zwölf Jahre alt sein. Unter allen eingehenden E-Mails werden die Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt. Sie werden am 24. Oktober benachrichtigt.