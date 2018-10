Frauke Wrede (links) ließ vor 50 Jahren einen Luftballon fliegen und lernte so ihre Brieffreundin aus der DDR, Sigrun Krone (ehemals Friedel), kennen (Frank Thomas Koch)

Für Siegrun Krone aus Sachsen-Anhalt war es der erste Freimarktbesuch. Zwei Stunden lang verfolgte die 59-Jährige zusammen mit ihrem Mann und ihrer Bremer Freundin Frauke Wrede den Festumzug. Und war begeistert vom Trubel rund um die bunten Wagen. Schwer zu tragen an den Vorgängen hatte dagegen ihr Mann – drei Tüten mit Bonbons, Popcorn und anderen Wurfgegenständen waren für ihn abgefallen. Gleichwohl nahm er es leicht, immerhin hat der Freimarkt für seine Frau einen ganz besonderen Stellenwert. Denn mit dem Freimarkt begann für sie vor nunmehr 50 Jahren ein denkwürdiges Kapitel ihres Lebens. Das Kapitel einer Ost-West-Freundschaft, die auf eher ungewöhnlichem Wege zustande gekommen ist.

Alles begann mit einer Schullektüre. „In der zweiten Klasse haben wir die Geschichte vom kleinen Hainer gelesen, der einen Luftballon fliegen ließ“, erzählt Frauke Wrede, die damals die Schule an der Otto-Braun-Straße in der Vahr besuchte. Das Beispiel wirkte inspirierend, unter Anleitung der Lehrerin machten es alle 24 Kinder ihrer Klasse dem kleinen Hainer nach. Bei einem Freimarktbummel am 28. Oktober 1968 stiegen ihre Ballons in die Höhe. Wie beim fiktiven Vorbild waren auch an ihren Ballons kleine Zettel mit Namen und Adressen angebracht.

Der starke Nordwestwind trieb die Ballons in südöstliche Richtung. Zwei wurden noch auf bundesdeutschem Gebiet gefunden, doch mindestens sechs schafften es bis in die DDR. Was harmlosen Flugobjekten mühelos gelang, war für Normalsterbliche damals so gut wie undenkbar. Erst recht in umgekehrter Richtung – seit dem Mauerbau von 1961 war auch das letzte Schlupfloch in den Westen verstopft.

Erstaunlich schnell schafften es die Ballons „nach drüben“. Nur drei Stunden nach dem Start entdeckte in Aschersleben südlich von Magdeburg ein 66-Jähriger ein vom Winde verwehtes Exemplar. Das gute Stück hing in seinem Garten in einem Apfelbaum. Rund 60 Kilometer südostwärts auf halber Strecke zwischen Halle und Leipzig fand kurz darauf eine Frau einen weiteren Ballon auf einem Feldweg bei Raßnitz. „Das war meine Mutter“, berichtet Siegrun Krone, „den Zettel mit der Anschrift hat sie dann mir gegeben.“

Rund 200 Briefe im Laufe der Jahre

Die Kontaktaufnahme mit dem Klassenfeind im Westen ging ohne Probleme vonstatten. Schon bald trudelten die ersten Antworten in Bremen ein, bei Familie Wrede landete im Januar 1969 ein Schreiben aus der DDR im Briefkasten, ein Gruß der damals neunjährigen Siegrun. Rund 200 Briefe haben sich im Laufe der Jahre angesammelt, schätzt Frauke Wrede. Weggeworfen hat sie keinen einzigen, bis heute lagern sie alle wohlbehütet in einem kleinen rot-weißen Karton. Es kommen allerdings keine neuen Exemplare mehr hinzu, ein Tribut an moderne Kommunikationsformen. „Wir tauschen uns heute eher über Whatsapp, E-Mail und Telefon aus.“

Aus der Brieffreundschaft entwickelte sich bald eine enge Freundschaft. „Die einzige der damaligen Brieffreundschaften, die noch immer Bestand hat“, betont Frauke Wrede. Zum ersten persönlichen Treffen kam es 1970 in Ost-Berlin. Doch entsprach die real existierende Freundin auch wirklich dem schönen Bild, das sich die Bremerin gemacht hatte? Frauke Wrede lässt daran keinen Zweifel: „Beim Roten Rathaus haben wir etwas gegessen und uns sofort verstanden.“

Auch später ist ihre Familie noch oft in der DDR gewesen. Als Reiseziel wurde immer die Leipziger Messe angegeben, in Wahrheit ging es aber jedes Mal sofort weiter nach Raßnitz. „Die Leipziger Messe habe ich nie gesehen“, sagt Frauke Wrede. Über den illegalen Westbesuch sei das ganze Dorf im Bilde gewesen. „Wir fielen ja allein schon durch unsere Kleidung auf.“ Doch kein Spitzel verriet die unerlaubte Visite. „Alle haben dichtgehalten. Auch der örtliche Volkspolizist, der hat sich einfach umgedreht und so getan, als würde er nichts bemerken.“

Nur umgekehrt gestaltete sich der persönliche Kontakt nicht ganz so unkompliziert. Merkwürdigerweise durften Vater und Schwester von Siegrun Krone nach Bremen reisen, sie selbst musste aber hinter dem Eisernen Vorhang ausharren. Der Vater war Invalide, womöglich begünstigte dieser Umstand die Ausreise. Eine erfundene Verwandtschaft als angeblicher Großneffe von Frauke Wredes Großvater dürfte ebenfalls hilfreich gewesen sein. Die einzige Erklärung, die ihr sonst noch dazu einfällt: „Es waren zwei verschiedene Stellen mit der Sache befasst. Die eine hat den Antrag genehmigt, die andere nicht.“

Erst nach dem Mauerfall – kurz vor Weihnachten 1989 – kam auch Siegrun Krone zum ersten Mal nach Bremen. Und ist seither schon oft an der Weser gewesen. Nur zu Freimarktzeiten hat es nie geklappt. „Es hat sich irgendwie nie ergeben“, sagt Frauke Wrede, die heute zusammen mit ihrer Mutter in Arbergen lebt. „Erst wegen der Grenze, dann aus familiären Gründen oder wegen der Arbeit.“ Da musste die ungewöhnliche Rolle des Freimarkts als Startpunkt ihrer Verbindung eben anders in Erinnerung gebracht werden. Vor sechs Jahren schenkte die 56-Jährige ihrer Freundin aus Sachsen-Anhalt ein Lebkuchenherz zur „44-jährigen Luftballon-Freundschaft“. Der Wortlaut der Zuckerguss-Aufschrift: „Ein Luftballon flog vom Bremer Freimarkt 293 Km von West nach Ost.“

Zum ersten Mal auf dem Freimarkt

Doch nun ist endgültig Schluss mit der freimarktlosen Ära, zum 50. Jahrestag ihrer wunderbaren Freundschaft hat Frauke Wrede ihre einstige Briefpartnerin endlich zur fünften Jahreszeit nach Bremen gelotst. Am Abend vorm Festumzug lasen sie sich gegenseitig ihre Briefe vor – das war schon mal ein heiterer Einstand. Der obligatorische Bummel über den Freimarkt markierte dann den nächsten Höhepunkt.

Ein bisschen Nostalgie darf aber schon noch sein. Noch einmal wie damals einen Luftballon aufsteigen zu lassen, das war so recht nach dem Geschmack der beiden Freundinnen. Doch so einfach wie vor 50 Jahren ist ein Ballonflug zu ihrem Leidwesen nicht mehr. „Auf dem Freimarkt gibt es nur Folienballons, und die darf man nicht steigen lassen“, sagt Frauke Wrede.

Zum Glück fand sich aber doch noch ein Gummiballon – und vielleicht erhält Frauke Wrede ja auch wieder eine Antwort wie einst.