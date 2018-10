Am Freitag beginnt der 983. Bremer Freimarkt. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ein Jahr Warterei ist vorbei. Ab heute ist Bremen für 17 Tage wieder noch viel schöner, als es ohnehin schon ist. Busse und Bahnen fahren geschmückt mit Speckflaggen, Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) und Schornsteinfeger legen dem Roland um 16 Uhr seinen „Festornat“ an und Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) muss sich ab 18 Uhr beim Fassanstich im Bayernzelt beweisen. Ischa Freimaak, nach offizieller Schreibung zum 983. Mal.

Rund vier Millionen Bremer und ihre Gäste aus der ganzen Welt werden bis zum 4. November auf dem größten Volksfest in Norddeutschland erwartet. Viele Menschen, von denen nicht alle nur das Vergnügen im Sinn haben.

Deshalb gelten auch in diesem Jahr wieder Regeln, die dafür sorgen sollen, dass der Freimarkt sicher und vor allem friedlich bleibt. Grundsätzlich sieht die Bremer Polizei derzeit keine Gefährdung des Lieblingsfestes der Bremer – in einer Umfrage für den ­WESER-KURIER hatten im vergangenen Jahr mehr als 80 Prozent angegeben, stolz auf den Freimarkt zu sein.

„Die Behörden bewerten die Sicherheitslage jeden Tag neu“, sagt Polizeisprecherin Franka Haedke. Wie gehabt werden die Beamten auf der Bürgerweide präsent sein, und wie zuletzt auch schon auf der Osterwiese sind sie mit Bodycams ausgerüstet. Mögliche Videoaufnahmen, die auch in Strafverfahren verwendet werden dürfen, schrecken potenzielle Gewalttäter ab.

Das sind laut Haedke die Erfahrungen, die die Polizei bisher mit dem Konzept auch bei Probeläufen auf der Discomeile und im Viertel gemacht hat. Entlastet werden die Beamten von Angestellten eines privaten Sicherheitsdienstes.

Sie kontrollieren an den sechs Eingängen rund um die Bürgerweide sowie an den Notausgängen und sind auf dem Festgelände ebenso wie die Polizei Ansprechpartner für Besucher.

Mehr zum Thema Ischa Freimaak! Das wohl größte Vergnügen der Stadt Auf die klassischen vier Jahreszeiten ist in Bremen bekanntlich nicht immer Verlass. Aber die ... mehr »

Ein neues Sicherheitsangebot gibt es in diesem Jahr erstmals für Frauen. Wer sich bedroht, belästigt oder aus welchem Grund auch immer unsicher fühlt, kann dies durch die Frage „Ist Luisa hier?“ deutlich machen. „Für viele Frauen ist es einfacher, diese Frage zu stellen als zu sagen, dass sie Hilfe brauchen“, erklärt die Diplom-Psychologin Natalie Haas den Notruf, den es seit November 2016 schon in vielen Bundesländern in Kneipen und Discos gibt. Auch auf der Breminale konnten Frauen mit dem Code sexuelle Belästigung melden.

Auf dem Freimarkt signalisieren „Luisa“-Plakate und Hinweisschilder an den ­Karussells, Gastro-Ständen und auf den Toiletten in den vier großen Festzelten, dass dort das Personal für das Thema sensibilisiert ist, angesprochen werden kann und hilft.

Wichtig ist nach den Erfahrungen von Haas, dass sich die betroffenen Frauen ernst genommen fühlen und sie nicht alleine gelassen werden. Grundsätzlich kann auch immer die Polizei durch den Notruf 110 verständigt werden.

Mehr zum Thema Ischa Freimaak! Von Fassanstich und Feuerwerk bis zum traditionellen Trauerzug Beim Bremer Freimarkt geht es in diesem Jahr täglich von 13 bis 23 Uhr rund. Freitags und ... mehr »

In den vergangenen Jahren hatte vor allem das große Gedränge rund um den Nordausgang des Bahnhofs alle Seiten genervt, Besucher ebenso wie Schausteller und Sicherheitskräfte. „Wir haben diesen neuralgischen Punkt neu gestaltet, damit er für alle angenehmer wird“, sagt Marita Wessel-Niepel, im Wirtschaftsressort zuständig für Gewerbe- und Marktangelegenheiten.

Nun soll es in dem Bereich unter dem „Herzlich willkommen“-Schriftzug mehr Platz geben. Rund um den Bahnhof sind auch die Mitarbeiter des neuen Ordnungsdienstes im Einsatz. Sie sollen verstärkt die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes überwachen.

Im Bereich des Hauptbahnhofs sind vor allem am Sonnabend gute Nerven gefragt. Wegen Bauarbeiten am City Gate wird bis zum 30. November der Bahnsteig A gesperrt. Das bedeutet, dass die Straßenbahnen 4 und N4 in Richtung Lilienthal von Steig E abfahren. Die Busse der Linien 25 nach Osterholz sowie die N5 in Richtung Bahnhof Mahndorf halten vor dem Tivoli-Hochhaus am Steig Q.

Mehr zum Thema Alle Tipps zur Anreise Anreise und Parken: So kommen Sie zum Bremer Freimarkt Am Freitag startet der Freimarkt in Bremen. Doch wie kommen Sie stressfrei hin und wo gibt es ... mehr »

Neben den Scharen, die über den Bahnhof zum Freimarkt anreisen, werden voraussichtlich auch viele Fans des Alpenrockers Andreas Gabalier zum Konzert in der ÖVB-Arena mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.

Darum hatten die Veranstalter gebeten. Der Hintergrund: Wegen des Freimarkts fehlen die Parkplätze vor der Halle. Den Wagen in Findorff und rund um den Weidedamm abzustellen empfiehlt sich nicht, Wildparker werden abgeschleppt.

Wer auf die Anreise mit dem Auto angewiesen ist, sollte auf die Parkhäuser in der Innenstadt oder den „Park & Ride“-Service am Universitätsgelände ausweichen, rät Kerstin Weiß, Sprecherin der Messe und ÖVB-Arena.

Grundsätzlich verboten auf dem Festgelände bleiben Waffen, Glasflaschen, Fahrräder und Hunde. Auch wer in Kleidung mit Emblemen der Motorradgruppierungen Hells Angels, Mongols oder Bandidos unterwegs ist, riskiert Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro. Streng ahndet die Polizei auch unerlaubte Einsätze von Drohnen und Modellflugzeugen. „Lassen Sie sie bitte zu Hause“, sagt Haedke.

Ebenfalls besser zu Hause aufgehoben, erfahrene Freimarktbesucher wissen es, sind Koffer, große Taschen und Rucksäcke. Erstens dauern die ausführlichen Kontrollen an den Zelteingängen und vor der Halle 7 dann nicht so lange, zweitens werden Besucher ohne großes Gepäck seltener Opfer von Taschendieben.

Wie immer bei Veranstaltungen mit vielen Menschen gilt: Besser nur so viel Bargeld wie benötigt mitnehmen und Wertsachen eng am Körper tragen.