Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Susanne Keuneke: Das sind die Lichterbögen. Früher, also so vor ungefähr 45 Jahren, gab es auf dem Freimarkt noch eine andere Wegführung, und die Wege waren mit beleuchteten Bögen gekennzeichnet. Das ist eine Kindheitserinnerung von mir. Das war alles lange nicht so hell erstrahlend, wie es jetzt ist, aber es gab diese Bögen, die waren markant.

Als Schaustellerkind bin ich natürlich mit Karussells groß geworden und habe mich da schon frühzeitig dran abgearbeitet. Mich kann also ganz wenig hinterm Ofen hervorlocken, weil ich alle Varianten von Fahrgeschäften kenne. Was ich dieses Jahr aber machen werde, ist, den „Jules-Verne-Tower“ für mich entdecken und „Dr. Archibald“. Das sind zwei Geschäfte, die mich interessieren.

Bei mir ist es eher das Gegenteil. Wir sind als Kinder ja in den Wohnwagen hinter den Kulissen zum Schlafen gelegt worden, und das konnten wir wunderbar, so lange draußen die Geräusche und Musik der Fahrgeschäfte laut war. Auch das Publikum erzeugt ja einen gewissen Geräuschpegel. Wir sind immer wach geworden, wenn es leise wurde, weil das für uns etwas Ungewöhnliches war. Das ist etwas, was alle Schaustellerkinder eint. Mittlerweile hat sich das bei mir aber geändert, ich genieße die Ruhe zum Einschlafen.

Die gibt es leider, und es ist alles, was süß und oder mit Schokolade überzogen ist. Eine gute gebrannte Mandel, schokoladeüberzogenes Obst, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Das sieht man bei mir jeden zweiten oder dritten Tag im Geschäft an meinem Platz als kleines Leckerchen.

Auf jeden Fall die gesunde Mischung. Es muss etwas zu Essen und zu Trinken geben, und, ganz wichtig, es muss etwas zum Spielen und Bewegung, also Fahrgeschäfte, geben. Der Freimarkt ist ja für alle da, für Groß und Klein, für Oma und Opa genau wie für die Adrenalin-Junkies.

Genau diesen Mix erleben. Man muss auf jeden Fall eine Bratwurst gegessen haben, Zuckerwatte, auf dem Nachhauseweg darf die Tüte Mandeln nicht fehlen. Unterwegs darf man sich alles antun, was Magen und Körper vertragen. Man sollte nur immer an die richtige Reihenfolge denken.

Ich würde nicht mehr zu oft hintereinander über Kopf fahren. Als junges Mädchen bin ich für Filmaufnahmen bestimmt 25 Mal hintereinander Vierer-Looping gefahren, weil immer irgendetwas mit der Kamera nicht gestimmt hat. Den Fehler mache ich nie wieder. Danach war ich zwei Tage lang nicht mehr zu gebrauchen.

Weil der Freimarkt nicht online ist, sondern etwas real Erlebbares. Der Freimarkt vereint Menschen. Er kann Brücken schlagen zwischen Jung und Alt, zwischen Chef und Angestelltem, zwischen Nachbarn, die sonst vielleicht nicht miteinander geredet haben. Das wird es auch in vielen Jahren noch geben oder zumindest ist es erstrebens- und erhaltenswert.

Dieses Gefühl, das der Besucher hat, der sich auf einen schönen Festplatz einlassen kann und einen actionreichen tag vor sich hat, habe ich nicht. Ich verbinde den Freimarkt wie alle Schausteller mit Arbeit und mit viel Planung. Aber wir machen das ja gerne, Vergnügen ist unser Beruf.

... als Bremerin das Highlight des Jahres direkt vor der Haustür.

Zur Person

Susanne Keuneke (52) ist Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen. Auf dem Freimarkt ist sie an ihrem Bratwurststand zu finden.