Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Sandra Zepelin: Da ich keine gebürtige Bremerin bin, habe ich den Freimarkt erst mit 19 Jahren kennengelernt, als ich für ein duales Studium nach Bremen gezogen bin. Ich erinnere mich, dass ich mit meinen damaligen Kollegen in der Ausbildung über den Freimarkt gebummelt bin und ich erstaunt war, wie groß der Freimarkt ist. Der Jahrmarkt in meiner Heimatstadt war aus heutiger Sicht bei weitem nicht so groß, kam mir aber als Kind immer unglaublich riesig vor.

Mit welchem Karussell fahren Sie auf jedem Freimarkt?

Als Kind war für mich eine Fahrt im Kettenkarussell das Größte. Heute ist es eher eine Fahrt mit der Wilden Maus, die mir immer wieder Spaß bereitet. Bei lautem Gekreische in jeder neuen Kurve hat man danach einfach nur gute Laune und Muskelkater im Bauch vom vielen Lachen.

Welches Lied/welche Musik/welches Geräusch/welchen Geruch verbinden Sie mit dem Freimarkt?

Wenn der Geruch nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte in der ganzen Stadt hängt und man das Brummen vom Breakdancer schon von Weitem hört, dann ist wieder Freimarkt.

Was ist Ihre Lieblingssünde auf dem Freimarkt?

Meine Lieblingssünde ist eine Crêpe mit Nutella oder Poffertjes mit Butter und Puderzucker. Eines von beidem ist immer ein Muss.

Was darf für Sie nie auf dem Freimarkt fehlen?

Das Feuerwerk! Ein persönliches Highlight ist für mich immer die Eröffnung des Freimarkts mit einem tollen Höhenfeuerwerk. Ich versuche es immer anzuschauen, weil damit das Freimarkt-Feeling erst so richtig aufkommt.

Was muss ein Freimarkts-Neuling unbedingt machen?

Beim ersten Mal sollte man auf jeden Fall die Aussicht vom Riesenrad genießen.

Was würden Sie nie auf dem Freimarkt machen/was war Ihr größter Fehler?

Eine Fahrt in der Wildwasserbahn endet doch meistens nasser als gedacht.

Warum wird es den Freimarkt auch noch in 100 Jahren geben?

Weil die fünfte Jahreszeit für die meisten Menschen in und um Bremen einfach dazu gehört.

Beschreiben Sie Ihr typisches Freimarktgefühl.

Mein Freimarktgefühl ist einfach glücklich sein. Ein Besuch weckt Kindheitserinnerungen und hat immer seinen eigenen Zauber, denn die vielen bunten Lichter, Düfte und gut gelaunten Menschen sorgen bei mir immer für gute Laune.

Freimarkt ist für mich …

... die Jahreszeit, auf die man sich immer freut, um mit Familie und Freunden gemeinsam unbeschwert etwas Schönes zu unternehmen.

Die Fragen stellte Justus Randt.

Zur Person