Miss Freimarkt 2019 ab sofort gesucht

Die neue "Miss Freimarkt" sollte sich auch auf das Riesenrad trauen. (Christian Walter)

Bis zum Freimarkt dauert es noch eine Weile, die Suche nach einer neuen "Miss Freimarkt" startet schon jetzt. Ab sofort können sich Frauen aus Bremen und der Region online auf der Website des Freimarkts mittels Anmeldeformular bewerben.

Aber welche Fähigkeiten muss man für den Titel mitbringen? "Gesucht wird eine junge Buten- oder Binnen-Bremerin, die durch ihre positive Ausstrahlung und ihr fröhliches Temperament die Jury überzeugt und das Volksfest würdig in der Öffentlichkeit repräsentiert", sagt eine Sprecherin des Freimarkts. Karussellfahren gehört zu ihren Aufgaben - in luftiger Höhe wie in gruseliger Atmosphäre. Außerdem sollte sie den Leckereien des Freimarkts nicht abgeneigt sein.

Die Phase für die Anmeldung dauert noch bis zum 20. September. Die Bewerberinnen müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ab dem 25. September bis zum 8. Oktober kann jeder online einmal täglich für seine Favoritin abstimmen. Die drei Kandidatinnen mit den meisten Stimmen werden dann zu einem Casting eingeladen. Eine Jury entscheidet schließlich, wer den ersten Platz und so den Titel "Miss Freimarkt 2019" bekommt. Die Gewinnerin erhält eine Tagesgage für ihre Auftritte und die Erstattung der Reisekosten.

Seit 2004 wird der Titel "Miss Freimarkt" vergeben, das Volksfest gibt es nun seit 984 Jahren. Der Freimarkt beginnt am 18. Oktober und dauert bis zum 3. November.