Tobias Meisner ist Experte für Bremer Partys. (Privat)

Was ist Ihre erste Erinnerung an den Freimarkt?

Tobias Meisner: Die ersten Erinnerungen habe ich an die Zeit, als ich so ungefähr sechs Jahre alt war. Damals war ich oft mit Oma und Opa auf dem Freimarkt und war total begeistert, wenn ich in einem der Autos im Kinderkarussell sitzen durfte.

Für mich ist die Achterbahn das spektakulärste Geschäft. Damit fahre ich gerne, wenn ich die Zeit habe. Ohne Furcht, aber mit Schreien! Was ich nie machen würde, wäre in eins dieser Dinger zu gehen, in denen man aus 50 Metern oder mehr herunterfällt.

Dieses „Gewinne, Gewinne, Gewinne“ der Losverkäufer gehört für mich dazu. Egal, wo man auf dem Freimarkt langläuft, das hört man immer von irgendwo her.

Die feurigen Fleischspieße aus Rind, Huhn oder Schwein sind etwas, an dem ich ganz schlecht vorbeigehen kann. Die gönne ich mir.

Darf ich hier Eigenwerbung machen? Dann natürlich ein Besuch in der Halle 7 bei der Freimarktsparty. Das ist für mich auch ein wichtiger Teil des Freimarkts und deshalb finde ich es auch sehr schade, dass die Halle 7 auf den Lageplänen nicht als Attraktion eingezeichnet ist. Das ist ja nicht nur ein Treffpunkt für die Bremer, sondern auch für Touristen. Ich würde mich freuen, wenn das mal geändert würde.

Er sollte erst mal ausgiebig alle Attraktionen auf der Bürgerweide besuchen und am Ende bei uns feiern.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es keine so gute Idee ist, mit drei bis vier Bier und Jägermeister obendrauf mit irgendeinem Karussell zu fahren, das im Kreis fährt und schnell ist. Danach ging es mir nicht sehr gut.

Weil der Freimarkt einfach ein tolles Volksfest ist und er für uns im Norden die fünfte Jahreszeit ist. Freimarkt gehört einfach zu Bremen, aber gleichzeitig ist er auch wichtig als Magnet für den Tourismus.

Ich freue mich immer besonders, wenn es kalt ist und die Sonne scheint, wenn ich über den Freimarkt schlendere. So um die zwölf Grad.

... einfach toll und ganz wichtig für Bremen und die Region.

Zur Person

Tobias Meisner (42)

sorgt dafür, dass der Freimarkt nach dem Ende auf dem Festgelände noch weitergeht. Er gehört zu den Veranstaltern der Partys in Halle 7.