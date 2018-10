Pyrotechniker Sven Schneider (Privat)

Wie wird man eigentlich Pyrotechniker, und warum?

Sven Schneider: "Bei mir kommt die Vorbelastung durch den Familienbetrieb. Wenn man da einmal drin ist ... Nein, im Ernst: Es ist einfach eine emotionale Geschichte. Ich bereite Menschen gerne eine Freude in Form eines schönen Feuerwerks. Wenn alles passt, bekommt man Standing Ovations. "Buh" hat noch keiner bei mir gerufen. Sicher gibt es auch mal verhalteneren Applaus, aber das hängt dann auch von vielen Unwägbarkeiten ab, die wir nicht beeinflussen können.

Zum Beispiel?

Das Wetter etwa, in diesem Sommer hat die extreme Trockenheit auch uns Probleme bereitet. Da mussten wir eine ganze Reihe Veranstaltungen canceln. Möglicherweise wird auch im Bürgerpark ein Feuerwehrfahrzeug stehen. Die sind normalerweise nicht da.

Was, glauben Sie, fasziniert so viele Menschen an Feuerwerken?

Feuerwerk ist ein Stück Lebensfreude, das ist schon immer so gewesen. Sie begeistern die Menschen einfach auf der ganzen Welt, mehr als Licht- oder Lasershows. Die sind auch toll, aber so ein Feuerwerk hat einfach einen emotionaleren Reiz. Vor ein paar Jahren mussten wir das Freimarkt-Feuerwerk beim Auftakt absagen, weil es zu stürmisch und zu regnerisch war. Es wurde dann am Dienstag in der zweiten Woche nachgeholt. Und dieser Tag war total stark besucht. Es ist einfach so: Die Bremer kommen zum Feuerwerk.

Das Freimarkt-Feuerwerk ist das größte der Stadt. Wie lange feilen Sie an der Choreografie?

Ich sitze einen Vormittag am Schreibtisch und stelle das Programm zusammen. Man muss auch unterscheiden: Es ist ein reines Höhenfeuerwerk, und damit um einiges weniger aufwendig als eins mit Musik. Bei Briefen gibt es Textbausteine, und so gibt es auch bei Feuerwerken Gruppen, die grundsätzlich enthalten sind. In Bremen haben wir das Problem, dass wir relativ weit vom Veranstaltungsgelände weg sind, im Bürgerpark. Das müssen wir einberechnen, sowohl beim Durchmesser der einzelnen Artikel als auch bei der Steighöhe. Die muss zwischen 100 und 200 Meter liegen, damit das Feuerwerk auf der Bürgerweide gut sichtbar ist.

Kinners, is' das schön: Hinter dem Riesenrad funkelt das Freimarkt-Feuerwerk (Hans-Henning Hasselberg)

Finanziert wird das Feuerwerk von den Schaustellern, oder?

Genau. Die Stadt berechnet ja Standgelder für die Plätze, dazu kommt dann noch eine Umlage der Arbeitsgemeinschaft der Schausteller für Werbung und das Feuerwerk. Als Faustregel kann man sagen, dass das 30 Prozent für Werbung und 10 Prozent für das Feuerwerk sind. Über die genauen Kosten darf ich nichts sagen. Nur so viel: Es ist nicht utopisch teuer.

Können die Schausteller dann bestimmen, wie das Feuerwerk aussehen soll?

Sie könnten es. Aber sie überlassen es uns, aufgrund unserer Erfahrung. Bisher hat sich Wolfgang Ahrens (Geschäftsführer des Schausteller-Verbands, d. Red.) noch nicht gemeldet und gesagt, dass er zum Beispiel alles in blau-weiß haben will.

Wenn, dann in Bremen doch wohl eher grün-weiß ...

Oh, ja, stimmt, für Werder. Da würde sich mein Sohn freuen, der ist auch Fan. Aber grundsätzlich muss man sagen: Wenn man nur blau-weiß oder grün-weiß schießen würde, wäre es für den Zuschauer doch eher eintönig.

Mehr zum Thema Ischa Freimaak! Von Fassanstich und Feuerwerk bis zum traditionellen Trauerzug Beim Bremer Freimarkt geht es in diesem Jahr täglich von 13 bis 23 Uhr rund. Freitags und ... mehr »

Was sehen denn die Bremer dieses Jahr?

Also das Feuerwerk wird ungefähr 15 Minuten dauern. Das Schlussbild wird eine goldene Front, ein Baldachin. Das finden die Leute immer toll, deshalb machen wir es auch. Beliebt sind auch die Glitzersterne in weiß oder rot. Diese Sterne werden nach dem Prinzip von gebrannten Mandeln dragiert. Der Blinkeffekt kommt zustande, weil Ding ganz vereinfacht gesagt an- und ausgeht. An Farben haben wir auch pink, orange, lemon dabei. Insgesamt sind es mehr als 700 Schüsse.

Wie funktioniert der Aufbau?

Wir reisen gegen 14.30 Uhr mit drei LKW an. Das liegt daran, dass wir für jeden Schuss ein Rohr mit Halterung brauchen. Und die nehmen ganz schön viel Platz weg. Dazu kommt noch jede Menge Material. Wenn wir ankommen, ist der Platz schon abgesperrt, damit Unbeteiligte die Sicherheitsgrenze klar erkennen können. Wir montieren die einzelnen Gruppen, laden die Bomben in die Rohre und dann muss alles elektrisch verkabelt und an die Verteilerkästen angeschlossen werden. Da haben wir schon ganz schön zu tun mit sechs Leuten. Fertig mit dem Aufbau sind wir so gegen 20 Uhr.

Mehr zum Thema Alle Tipps zur Anreise Anreise und Parken: So kommen Sie zum Bremer Freimarkt Am Freitag startet der Freimarkt in Bremen. Doch wie kommen Sie stressfrei hin und wo gibt es ... mehr »

Was passiert hinterher eigentlich mit dem Müll?

Bei diesem Feuerwerk entstehen außer Asche, Rauch und Rußpartikeln nur Rückstände in Form von Papier und Pappe. Die Feuerwerkskörper sehen ja aus wie Kokosnüsse oder Melonen, die zerfetzen in ganz kleine Stückchen. Das Gelände lassen die Freimarkt-Veranstalter am nächsten Tag reinigen, den Rest übernimmt der Bürgerpark.

Ist Ihnen beim Freimarkt-Feuerwerk schon mal was daneben gegangen?

Nein, toi, toi, toi. Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Rohrzerleger, das ist glimpflich abgegangen. Aber es ist so: So schön Feuerwerk ist, so gefährlich kann es werden. Man muss immer Respekt haben. Deshalb gibt es auch eine Gefährdungsbeurteilung und eine Sicherheitseinweisung des Personals, wie und wo sich jeder aufzuhalten hat. Letztendlich entscheide ich als verantwortlicher Pyrotechniker, ob die Sicherheit gewährleistet ist. Wichtig ist auch, dass ich kurz vor Beginn Kontakt mit der Flugsicherung aufnehme. Wenn irgendeine Maschine aus irgendeinem Grund direkt über die Bürgerweide fliegt, dürfen wir nicht anfangen.

Können Sie das Freimarkt-Feuerwerk auch genießen, oder ist das nur noch Job?

Nein, das genieße ich schon. Auch wir machen so etwas ja nicht jeden Tag. Die Effektfülle ist schon gewaltig, das muss man einfach sagen. Und wenn dann die Witterungsbedingungen auch noch gut sind ... Vergangenes Jahr zum Beispiel hatten wir Hochnebel, dann ist das alles nicht so effektvoll. Jetzt ist Wind mit maximal 7,2 Stundenkilometern angesagt, das ist ja praktisch gar nichts. Dann stehen die Bilder einfach länger.

Wie gehen Sie mit der Kritik um, dass Feuerwerke umweltschädlich sind?

Wenn wir Silvester Direktvertrieb machen, haben wir diese Gespräche oft. Sicher werden Emissionen freigesetzt, aber es sind meistens Stäube. Und ich sage mal, dass durch den Verkehr mehr Emissionen entstehen als bei so einem Freimarkt-Feuerwerk. Im Frühjahr wird es ein neues Gutachten zur Feinstaubbelastung geben. Es wird mit verwitterungsfähigem Plastik experimentiert. Insgesamt kann man sagen, dass sich in der Branche einiges bewegt. Mehr als in der Autoindustrie bei den Abgasen ...

Haben Sie nach dem Feuerwerk noch Zeit für den Freimarkt?

Mein Plan ist, kurz zur Eröffnung ins Bayernzelt zu gehen. Am Abend fahre ich dann wieder zurück nach Goslar. Aber ich denke, dass ich zusammen mit meiner Frau am letzten Freimarktwochenende nochmal hoch fahre. Der Freimarkt hat einfach was. Das Oktoberfest zum Beispiel hat mich nicht vom Hocker gerissen.

Die Fragen stellte Nina Willborn.

Zur Person

Sven Schneider

sorgt an diesem Freitagabend ab etwa 21.45 Uhr dafür, dass der Himmel über der Bürgerweide leuchtet. Der Pyrotechniker aus Goslar (60) ist Spezialist für Großfeuerwerke.

Zur Sache

Zur Sache

BUntiorit lacepreptur? Cuptasp ellatinctem asperro consequ odigenet et rempori tatesed quam, non et es dolupta sum fugitassumet harum lam ellupta sae. Ectus.

Aximustios ea sa sum qui berit qui ducidusame nis pori re volorpor solupti berat voles ditas qui cum volore, odi dolupti aut es essit ut veniat que nobis nitiis voluptatur mo doluptibus ex eos non non eiciend aerorum sollut vid et ma ventiaepro te nobit odignissi tem velitem auta corest esed mi, et eatum sitatem solorer emporro dolupit iosaepu dignisque omniatiandae volest aute vellaborupti sima est ere volent porro dolessundae doluptas eaquam, ut ra esto dellorios autestota earitasped quo veliquam re omnienda deleseq uibus.