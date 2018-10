Hoch hinaus und im freien Fall wieder hinunter: Der "Power-Tower" (links) reizt Mutige, die sich dank ausgeklügelter Technik sicher fühlen können. In die Höhe und rund geht es im Riesenrad (oben) und mit dem Jules-Verne-Tower, dem 80 Meter hohen Kettenkarussell. (Christina Kuhaupt)

Auf den Aufstieg folgt der Fall. Beim „Power-Tower“ ist das Programm. Das Fahrgeschäft, das Ewald Schneider aus München betreibt, wäre als Fallgeschäft genauer bezeichnet. Bis zu 32 Personen, mit Haltebügeln in ihren Schalensitzen gesichert, werden in 59 Meter Höhe chauffiert. Je nachdem, in welchem der sechs Modi, ob im Katapultverfahren oder im gemächlichen Rundblicktempo auf der „Panoramico“-Stufe. Hinunter geht es auf immer gleiche Weise: im freien Fall. Wer‘s mag, wird sicher seinen Spaß haben. Mit Betonung auf sicher.

„Alle hohen Fahrgeschäfte, die technisch abgenommen sind, haben Windsensoren, damit die Fahrt bei starkem Wind eingestellt wird“, sagt Ewald Schneider. „Im Display steht dann: ,Nächste Fahrt gesperrt, Windgeschwindigkeit zu hoch.‘ Aber wenn das Wetter heftig wird, stellen wir den Betrieb sowieso von selbst ein.“

"Es ist selten, dass mal jemandem schlecht wird"

Im vergangenen Jahr hatte Sturmtief „Grischa“ Freimarktgästen und Schaustellern kurz vorm Freimarkt-Finale die Stimmung und das Geschäft verdorben. Am letzten Festwochenende erwartete die Feuerwehr schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. In der Nacht. Dass der Markt bereits um 18 Uhr geschlossen wurde, ärgert den „Power-Tower“-Chef noch heute.

An den milden Tagen kurz vor Freimarktbeginn meldet das Messgerät von der Spitze des Turms gerade mal sieben Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit ans Zentraldisplay in der Steuerkanzel des Towers. Gemessen wird über zwei Minuten, der Mittelwert gibt dem „Kommandeur“, wie Schneider sagt, Aufschluss darüber, wie das Wetter weit über seinem Kopf und auf Augenhöhe der Fahrgäste aussieht.

Mehr zum Thema Rabba regt sich auf über ... Gemeinheiten des Freimarkts Jetzt heißt es wieder "Ischa Freimaak". Für unseren Kolumnisten ist das eine schwere Zeit. Denn der ... mehr »

Wie die Mitfahrer aussehen, wenn sie wieder aussteigen? „Es ist selten, dass mal jemandem schlecht wird, hier geht es ja nur rauf und runter“, sagt der Chef, „Drehbewegungen können da schon schwieriger sein.“ Seit 1998 betreibt die Schneider und Co. OHG Freifalltürme, und der 2,6 Millionen Euro teure „Power-Tower“ ist seit 2002 im Einsatz. „Ganz zu Anfang haben die Jungen und Mädchen geschrien vor Angst“, sagt Ewald Schneider. „Seit ein paar Jahren sind wir im Winter im Londoner Hyde-Park, da war es genauso.“

Er selbst findet seine „Freifall-Wiederholungsfahrten“ – die so heißen, weil es mehrmals rauf und runter geht – angenehm. „Da werden Glückshormone freigesetzt. Wer mitfährt, will den Kick haben, den größtmöglichen Thrill, der machbar ist.“ Wann der Effekt am stärksten ist? „Im freien Fall hebt sich der Po – ganz kurz – vom Sitz.“

Regelmäßige Evakuierungen

Insgesamt 16 Höhensensoren stecken in der Sturzmaschine, nicht zu vergessen „Tachografen“. Die Systemsteuerung aus dem Hause eines namhaften Konzerns wird kontrolliert von einem ebenbürtigen Parallelsystem. Die Transportseile laufen auf vier Trommeln, ihre Windungen werden von dreidimensionalen Sensoren überwacht. Weitere Bestandteile der elektronischen Sicherungssysteme sind Schlaffseilsensoren. „Das Einzige, was jemals passiert ist“, sagt Ewald Scheider und klopft dreimal auf die hölzerne Küchentischplatte im Wohnwagen der Familie, „ist, dass sich mal jemand den Mantel schmutzig gemacht hat. Das war ganz zu Anfang. Die Versicherung hat das damals bezahlt.“

Vergangenes Jahr, beim Oktoberfest in München, da habe der Blitz eingeschlagen in den 66 Meter hohen Tower. „Das war ungefährlich, hat aber einen Schaden von 10 000 Euro verursacht. Die Maschine stand. Im Betrieb wäre sie in den Evakuierungsmodus gegangen und hätte die Gondel runtergefahren.“ Ehe der Schaden reguliert werden sollte, hätten die Experten ständig nach einem kleinen Loch im Turm gesucht. „Aber da war keins, ich kenne jede Schraube, weil ich die Maschine jede Woche zerlege.“

Mehr zum Thema Einmal drei bitte Eine Hommage ans Pferdewürstchen Pferdewürstchen. Man liebt oder hasst sie. Unser Redakteur Michael Rabba zählt zur ersten Gruppe. ... mehr »

Evakuierung – so etwas kommt regelmäßig vor am „Power-Tower“: „Zum Beispiel in Düsseldorf. Wenn wir dort sind, fragt immer mal wieder die Feuerwehr an, ob sie Höhenrettung üben kann.“ Ewald Schneider macht das gerne. „Die kommen dann ganz früh morgens. Das ist ja auch mal was anderes, als immer nur an Hochhäusern zu trainieren.“

Einen Ernstfall habe es noch nicht gegeben, sagt der „Power-Tower“-Chef. Weder im „Panoramico“-Modus noch in den Fahrprogrammen „Up and Down“, „Double Jojo, „Pojo“, „Olé“ oder „Reduced“. Letzteres läuft langsam – es dient dazu, die Scheibenbremsen zu kontrollieren. Gefallen wird bei fast jedem Wetter. Es sei denn, der Wind ist zu heftig oder bei Regenschauern. „Da macht es keinen Spaß, da unterbrechen wir kurz, stoppen unten und bieten der Gästen eine neue Fahrt an.“

Ewald Schneider hat übrigens eine neue Maschine im Bau: Ostern soll „Heidi the Coaster“ an den Start gehen. Eine Achterbahn, die die Passagiere in rotierenden Gondeln mit zehn Meter pro Sekunde in die Höhe fahren lässt – über geneigte Schienen, mit Klangeffekten. Da wird es was zu schreien geben.