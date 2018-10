Das Bier läuft: Mit dem dritten Schlag sticht Bürgermeister Carsten Sieling das erste Fass des Freimarkt 2018 an. (Christina Kuhaupt)

Nu geiht dat los! Spätestens seit 18.35 Uhr am Freitagabend ischa Freimaak. Drei Schläge hatte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) gebraucht und damit einen mehr als im vergangenen Jahr, bis der Zapfhahn richtig saß und das erste offizielle Freimarkt-Fass angestochen war. In den kommenden Tagen werden mit Sicherheit noch diverse Fässer folgen.

Nach seinem Anstich dachte Sieling allerdings noch weiter in die Zukunft. „In 17 Jahren haben wir das Jahr 2035. Und was ist dann? Der 1000. Freimarkt! Darauf arbeiten wir hin“, sagte er. Und weil sich das größte Volksfest des Nordens keinesfalls vor dem süddeutschen Großkaliber Oktoberfest verstecken muss, schickte Sieling noch Grüße an den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer hinterher. „Ich muss erst mal meinen Innensenator fragen, ob wir Herrn Seehofer überhaupt in Bremen einreisen lassen können. Und wenn er dann da ist, täte es ihm ganz gut, etwas durchgeschüttelt zu werden bei all dem, was er in den letzten Wochen so verzapft hat“, überlegte der Bürgermeister. „Eine Fahrt im ,Jekyll und Hyde’ vielleicht …“

Apropos Sticheleien – die gab’s auch in Richtung von Sielings Parteikollege Wirtschaftssenator Martin Günthner. „Herzlich willkommen im XXL-Bayernzelt“, so begrüßte Zeremonienmeister Dirk Böhling die Gäste der Eröffnung. Und das war natürlich eine Anspielung auf den Streit um Platz und Größe der Bayernfesthalle zwischen Betreiber Jan Patrick Wolter und dem für den Freimarkt zuständigen Wirtschaftsressort, der im Vorfeld des Freimarkts sogar bis vors Oberlandesgericht gegangen war. Nun ist sie also kleiner als im vergangenen Jahr und steht an einem neuen Platz. Gefunden haben sie trotzdem alle, die Schlangen vor dem Zelt waren lang wie immer. Um alle Reservierungen berücksichtigen zu können, ist ein kleiner Teil der Bayernhalle übrigens in der Halle 7 aufgebaut.

Am frühen Freitagabend drehen sowohl die Servierer in den Bierzelten als auch die Karussells ihre ersten Runden auf dem 983. Freimarkt. Er dauert bis zum 4. November, und in Bremen werden bis zu vier Millionen Besucher erwartet. (Christina Kuhaupt)

Das traditionelle Motto „Im Himmel gibt’s kein Bier, drum trinken wir es hier“ prangt aber noch über der Stirnseite, auch wenn es dieses Hinweises natürlich gar nicht bedarf. Weil es in Bremen von je her liberaler als in Bayern zugeht, fließen Haake und Co auch schon vor dem offiziellen Anstich. Und auch auf den Bänken tanzten die ersten schon um kurz nach 18 Uhr, als DJ Toddy zum ersten, aber sicher nicht zum letzten Mal in diesen Tagen Andreas Gabaliers „Hulapalu“ durch die Boxen jagte.

Klar, auch die „Nooooordseeeeküste“ gab’s später – allerdings ist so ein Freimarktstart eine gute Gelegenheit, sich mal anzuschauen, welche Mengen an Dirndln und Lederhosen die Bremer offensichtlich in ihren Schränken horten. Unmissverständliche Absagen an den Trachten-Trend gab es allerdings auch – „Dirndl brauch ich nicht, ich bin nur zum Trinken da“, diesen Spruch zum Beispiel hatte sich eine gut gelaunte Damengruppe auf ihre türkisen T-Shirts drucken lassen.

Absichtliche Versprecher

Ganz bajuwarisieren lässt sich der Freimarkt natürlich niemals. Und zu den schönsten bremischen Traditionen gehört es, dass der Freimarkt doppelt eröffnet wird. Den Beginn machten wie es der Brauch will, am Nachmittag auf dem Marktplatz Schornsteinfeger Patrick Behnken und Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Von der Leiter aus, aber doch nicht ganz auf Augenhöhe mit dem Roland, begrüßte Patrick Behnken die „lieben Bremerinnen und Bremer und die lieben Butenbremerinnen und Butenbremer“. Er wünschte allen Besuchern schöne Stunden auf dem Freimarkt und den Schaustellern volle Kassen. Dann hob er zur Eröffnung an zum dreifachen „Ischa Freimaak“, das ungezählte Stimmen auf dem Platz erwiderten.

Dieses lautstarke Ritual wiederholte sich, nachdem Christian Weber die Leiter erklomm. Von der zweiten Sprosse aus ergänzte er die Begrüßung der Schornsteinfeger ausdrücklich um „die Niedersachsen“. Die Einladung der Nachbarn sprach Weber mal zum 950., mal zum 1000. Freimarkt aus. Ein Scherz, den niemand verstehen konnte, der den Festakt zum ersten Mal erlebte. Der Bürgerschaftspräsident griff seinen Lapsus aus dem Vorjahr auf, als er versehentlich und fälschlich vom 962. statt vom 982. Freimarkt gesprochen hatte. Nun, zum 983. Freimarkt, erinnerte Weber daran, dass dessen Tradition auf die Verleihung der Marktrechte zurückgehe, seitdem Bremen Freie Hansestadt ist.

Auch die Bremer Stadtmusikanten, verkörpert von Christine Renken (Esel), Karoline Lentz (Hund), Gisela Renken (Katze) und Edith Schuster-Dornbusch (Hahn), traten am Fuß des Rolands in Aktion. Sie machten als willkommenes Fotomotiv darauf aufmerksam, dass die Bremer Stadtmusikanten im kommenden Jahr 200 Jahre alt werden. Die vier vom Theater Interaktiwo starten während des Freimarkts täglich um 16 Uhr am Dom ihre Bremer-Stadtmusikanten-Aufführung. Dass Feuerwehrleute und Schornsteinfeger die Eröffnung begleiten, steht laut Weber „wie ein guter Stern über dem Freimarkt“.

Bis zum 4. November werden nun 3,5 bis vier Millionen Besucher auf dem Marktplatz und der Bürgerweide erwartet. „Dies ist die fünfte Jahreszeit, das Vergnügen, das wir uns alle wünschen“, sagte Weber.