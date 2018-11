Sigrid Bielefeld kümmert sich um verloren gegangene Kinder. (Koch)

Während es draußen nieselt und windet, wärmt ein Heizstrahler das Innere des Wohnwagens auf. Eine Wickelmatte liegt auf der Matratze in dessen vorderem Teil, auf der Küchenzeile stehen ein ausgeschalteter Fernseher und eine leere Kaffeekanne. Der Pappteller weiter hinten auf dem Tisch in der Sitzecke ist mit Süßigkeiten gefüllt, davor liegt eine ausgebreitete Zeitung, in der Sigrid Bielefeld liest. Die Rentnerin, um deren Hals ein blauer Schal gewickelt ist, steht auf Abruf: Geht auf dem Freimarkt ein Kind verloren, finden seine Eltern beim Kinder-Service-Punkt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Hilfe.

Seit etwa 40 Jahren gibt es den Service bereits, der früher den Namen „Kinderfundbüro“ trug. Bielefeld weiß wegen ihrer eigenen Kinder, wie schnell es gehen kann, dass der eigene Nachwuchs plötzlich nicht mehr in Sichtweite ist: „In dem einen Moment sieh man sie noch und zwei Minuten später sind sie auf verschwunden“, sagt Bielefeld. Sie hat im vergangenen Jahr in der Zeitung gesehen, dass noch Freiwillige für den Kinder-Service-Punkt gesucht werden, und sich gemeldet. Der diesjährige Freimarkt ist ihr zweiter, den sie für ein paar Stunden in der Woche im Wohnwagen verbringt. Dieser steht neben den Räumen der Sanitätsstelle und einem Müllcontainer. Er dient nicht nur als Abgabe- oder Annahmestelle: Eltern können hier ihre Kindern wickeln, Mütter sich zum Stillen zurückziehen.

Insgesamt sind elf Ehrenamtliche für den Kinder-Service-Punkt tätig. Fast alle von ihnen sind im Ruhestand, nur ein Freiwilliger ist noch berufstätig. Unter ihnen sind fast nur Frauen, in diesem Jahr ist erstmals ein Mann dabei. Aufgepasst wird in zwei Schichten, von jeweils 13 bis 17 Uhr und 17 bis 21 Uhr. Etwa zwei bis drei Kinder werden täglich von Helfern aufgenommen, sagt Antonia Bankowski, die für die Ehrenamtskoordination beim DRK zuständig ist: „Früher waren es eindeutig mehr.“

Verwundert ist Bielefeld nicht: „Viele größere Kinder haben ja schon ein eigenes Handy und rufen dann ihre Eltern an“, sagt Bielefeld. Andere haben die Handynummer ihrer Eltern auf dem Arm oder eben auf dem Bändchen des Kinder-Service-Punkt stehen.