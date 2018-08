Und wer gießt bei Dir die Blumen?“, fragte mich neulich meine Schwiegermutter. Sie schnitt damit ein Reizthema an. Die Frage der Urlaubsvertretung für den Garten bringt Hobbygärtner Jahr für Jahr in Bedrängnis.

Meiner Mutter, eine Balkongärtnerin, treten noch immer Tränen in die Augen, wenn die Sprache auf ihre Hortensie kommt. Sie hatte das Prachtstück 2015 aus Oldenburg mitgebracht und seitdem aufopferungsvoll umsorgt.

„Endless Summer blüht nicht nur bis zum ersten Frost, sondern das unendliche Hortensienleben lang“, hatte ihr der Verkäufer versprochen. Anders als herkömmliche Bauernhortensien blühen diese Hortensien auch nach harten Wintern, da sie nicht auf die Vorjahrestriebe angewiesen sind. Und bei meiner Mutter sah es so aus, als behielte der Verkäufer recht – jedenfalls bis zu ihrem Urlaub Anfang des Sommers.

Ich hatte meinen Einsatz als Gießhilfe leider mehrfach verschieben müssen. So stellte die Urlauberin bei ihrer Rückkehr fest, dass Endless Summer doch nicht endlos blüht. Jedenfalls nicht, wenn man die Pflanze bei 30 Grad im Schatten zwei Wochen lang von der Wasserzufuhr abschneidet. Das hätte ich mir denken können, denn Hydrangea leitet sich aus dem Wort hydro (Wasser) und angeion (Gefäß) ab. Es nutzte leider auch nichts, meine Mutter abzulenken und auf andere Erfolge als Gießvertretung hinzuweisen: „Der Kaktus hat aber überlebt.“

Seit der Sache mit der Hortensie bin ich im Familienkreis nicht mehr die erste Wahl, wenn es darum geht, die Pflanzen zu versorgen. Auch von den Nachbarn hat mich in letzter Zeit niemand mehr gefragt, ob ich mal gießen könnte. Vielleicht hängt das mit dem Rosenstämmchen meiner Bekannten zusammen. Es sah ziemlich braun aus, als sie nach drei Wochen wieder kam. Meine Schuld kann das aber nicht gewesen sein. Ich habe den Garten pflichtbewusst drei Wochen lang nahezu ununterbrochen gewässert. Es hat mich deshalb schon getroffen, als ich hörte, wie ihr Mann leise zu ihr sagte: „Und den Sprenger hat sie uns auch kaputt gemacht.“

„Ich bin in dieser Gegend, was Gartenhilfe angeht, Persona non grata“, weinte ich mich abends bei meinem Mann aus. „Stimmt, hinten bei der Kreuzung hing an einem Straßenbaum auch dein Bild “, antwortete er, „Darunter stand: Achtung, schützen Sie ihre Pflanzen vor dieser Frau.“

„Ha, ha.“

Was nun die Urlaubsvertretung in meinem Garten angeht: Gießen muss natürlich immer die, die fragt, liebe Schwiegermama. Dafür gibt es dann auch ein schönes Mitbringsel. Hättest Du lieber ein Muschelkästchen, einen Kühlschrankmagneten oder Zitronenlikör? Und wenn Du willst, gieße ich selbstverständlich dann auch bei Dir. Da können sich Deine Blümchen hundertprozentig auf mich verlassen.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Mit geht es so: Wenn ich im Urlaub bin, geht es meinen Pflanzen dank der zuverlässigen Gießvertretung mit dem grünen Daumen besser, als wenn ich mich selbst darum kümmere. Dabei ist das letztlich alles eine Frage der richtigen Pflanzenauswahl und einer guten Planung. Hilfe verspricht „Genießen statt Gießen: Trockenheitstolerante Gärten gestalten“ von Annette Lepple (Stuttgart: Ulmer 2018). Und „trockenheitstolerant“ heißt hier nicht ausschließlich Kiesgarten! Für Beete eignen sich übrigens auch Wasserspender aus Ton, die man relativ leicht selbst basteln kann. Die Anleitung dazu (sowie weitere Ideen und noch ein paar Bewässerungstipps) liefert Thomas Hess: „Die Gartenwerkstatt: Kreative Upcycling-Projekte“ (Stuttgart: Kosmos 2016).