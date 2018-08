Sonnabendmorgen, 9 Uhr, in unserer Straße. Einer wirft die Kettensäge an. 9.09 Uhr, eine zweite Säge ist im Einsatz, weiter oben an der Straße. 9.45 Uhr, in den kreischenden Gesang der Motorsägen mischt sich das monotone Röhren eines Häckslers. Wenn einer in unserer Straße was im Garten zu tun hat, zeigen sich die anderen eigentlich immer solidarisch.

Mein Mann schaut zur Küchentür hinein. „Was ist mit den Koniferen im Vorgarten? Können die weg?“ Er schreit, um den Höllenkrach draußen zu übertönen. Ich bin unsicher. Und das ist allein die Schuld von Peter Wohlleben, dem Förster, der zwischen Wald und Fernsehanstalten pendelt und von Baumeltern und Baumkindern spricht. „Also was ist?“, unterbricht Michael ungeduldig meine Gedanken, „soll ich sie jetzt umhauen oder nicht?“

Wir müssen erst noch was klären. „Warte mal“, rufe ich. „Ich weiß, einheimische Gehölze sind ökologisch, aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 20 Prozent eines Gartens dürfen ruhig von Immergrünen bevölkert sein. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich das gelesen habe.“ Er schickt mir einen Blick, der vor allem das Weiße in seinen Augen zeigt. Dann tippt er mit dem Finger an die Stirn. „Bevölkert?“

Vielleicht hätte ich die letzten Wochen über nicht so drängeln sollen, er könne doch mal Licht und Luft schaffen im Vorgarten. Weil im Schatten der Koniferen nichts mehr gedeiht. Außer der Brut der Nacktschnecken. Aber das war, bevor ich Wohllebens Buch über das geheime Netzwerk der Natur gelesen habe.

Darin erklärt Wohlleben die globalen Zusammenhänge. Er schreibt, dass Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern. Und Kraniche die Produktion des Ibérico-Eichelschinkens sabotieren. Wie? Sie futtern den Schweinen einfach die Eicheln weg. Keine Eicheln, keine fetten Schweine, kein Schinken. Und das alles nur, weil sich die Kraniche in den spanischen Steineichenwäldern und nicht zum Beispiel auf Kreta treffen.

Und was passiert, wenn Michael die Koniferen absägt? Er steht noch immer vor mir. „Lass sie lieber noch stehen“, schreie ich. Sieht er jetzt enttäuscht aus? „Du kannst ja ein paar Äste von der Rotbuche wegnehmen“, rufe ich versöhnlich. Auslichten ist hoffentlich in Ordnung. Obwohl, wer weiß das außer Wohlleben schon? Nicht, dass der Michael hier einen kleinen Ast absägt und auf Neuseeland stirbt nächste Woche eine Echsenart aus.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Bekanntlich kann ja der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen. Es ist also nur gut, wenn die Brandtschen Koniferen so bleiben, wie sie sind. Die neuseeländischen Echsen werden dankbar sein. Finden Sie übertrieben? Dann empfehle ich Ihnen, sich die DVD „Chaostheorie: Der Flügelschlag des Schmetterlings“ aus Ihrer Stadtbibliothek zu besorgen! Weniger Zimperliche, die unbedingt ins sonntägliche Motorsägenkonzert einstimmen möchten, greifen stattdessen bitte zu „Arbeiten mit Holz: Das Grundlagenwerk“ von Chris Tribe (Stuttgart: Frech 2017). Das richtet sich zwar nicht speziell an Gartenfreunde, umfasst aber so ziemlich alles rund ums Holz, von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zapfenfräse.