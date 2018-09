Einige Hobbygärtner lassen sich bei den trivialsten oder auch den verrücktesten Arbeiten filmen. (Sabine Rosenbaum)

Während einige Hobbygärtner schon an die Herbstbepflanzung denken, lassen andere noch mal so richtig die Sau im Garten raus – und filmen sich dabei.

Das Garten-Video, das ich meine, heißt „Verrückte Gärtner“ und läuft bei Youtube. Der Film geht so: Ein Mann rennt über den Rasen und springt mit Anlauf in seine Hecke. Frontal. Also mit dem Gesicht ins Grün. Dazu dröhnt laut Musik. Man fragt sich sofort: Macht Gartenarbeit meschugge? Oder war der Typ schon vorher schräg drauf?

Wenn man versucht, eine Antwort aus dem Netz zu fischen, stößt man unweigerlich auf weitere „verrückte Gärtner“. So auch auf einen Mann, der sich dabei filmen lässt, wie er zunächst Unkraut zupft, danach ein paar Flickflacks auf dem Rasen schlägt und sich anschließend dem Laubharken widmet.

Es wäre aber falsch zu glauben, ein aberwitziger Gärtner kann nur sein, wer ausgesprochen sportlich oder schmerzunempfindlich ist. Um bei entfernten Verwandten zumindest als – sagen wir mal – außergewöhnlich zu gelten, muss man sich als Gartenfreund nicht unbedingt viel bewegen. Es reicht im Prinzip, die Hecke regelmäßig mit Hilfe eines Lineals zu stutzen.

Was treibt diese Gartenfreunde an? Warum binden sie ihre Ziergräser im Winter nicht einfach nur zusammen, um sie vor zu viel Nässe zu schützen, sondern flechten dem Chinaschilf gleich noch eine Doppelkranzfrisur? Ziergras-Flechten – ein neuer Trend oder auch Ausdruck eines liebenswerten Garten-Ticks?

Womöglich geht es nicht ohne einen Hauch von Wahnsinn. Gärtnern heißt, sich anzustrengen, schrieb schon der jüdische Schriftsteller Rudolph Borchardt in den Dreißigern und Vierzigern in seinem Buch „Der leidenschaftliche Gärtner“ im Exil in Italien. Er akzeptierte es nicht einmal, wenn jemand vorgezogene Pflanzen einsetzte. Es sollten nur Samen in die Beete gebracht werden. Irre!

Die Herbstbepflanzung - eine stundenlange Beschäftigung

Es ist schon so genug Arbeit, den ganzen Herbstzauber aus den Plastiktöpfen in die Beete zu kriegen. Heide, Erika, Purpurglöckchen, Japanisches Blutgras, Segge. Plus Tulpenzwiebeln, Iris und die Drei-Kilo-Narzissenmischung. Die Herbstbepflanzung dauert allein Stunden, selbst wenn man seinem Pampasgras einen weiteren Bad-Hair-Day zumutet und auf Handstützüberschläge und Heckensprünge komplett verzichtet.

„Schatz“, ruft mein Mann Michael in die Dunkelheit und ich drehe mich ächzend auf meinem froschgrünen Kniekissen um, meine Stirnlampe leuchtet ihm voll ins Gesicht. „Komm endlich rein. Tatort ist vorbei und Du bist immer noch draußen – das ist doch total verrückt.“

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek empfiehlt:

Sollte Grasflechten wirklich zum neuen Gartentrend werden? Als Kurzfrisurenträger, der froh ist, dass überhaupt noch ein paar Haare auf seinem Kopf wachsen, wüsste ich ja kaum, wie ich Ziergras in Form bringen sollte. Gärtnern, denen es ähnlich geht, empfehle ich, sich möglichst frühzeitig mit „Zöpfe flechten“ von Matti Airola (Stuttgart: Frech 2018) oder „Haare flechten 2.0“ von Abby Smith (München: MVG 2018) auf den Hype vorzubereiten. Fänden Sie komisch? Mag sein. Aber: „Psyche? Hat doch jeder!“ – so der Titel von Lena Kuhlmanns jüngst erschienenem Sachbuch (Hamburg: Eden 2018). Flott geschrieben, räumt das Büchlein mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen auf und leistet einiges an Aufklärung. Auch für Nachbarn und Angehörige seltsamer Gartenfreunde.