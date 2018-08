Eine wichtige Nachricht, bei der vor allem Hobbygärtner aufmerken sollten, kommt jetzt aus Frankreich: Im Freizeitpark Puy du Fou wurden Saatkrähen darauf trainiert, achtlos weggeworfene ­Zigarettenkippen und anderen Müll einzusammeln. Dafür bekommen sie schmackhaftes Futter.

Gesundheitsminister Spahn hat schon angekündigt, intelligente Tiere müssten sich auch hierzulande nützlich machen. Mit Saatkrähen ließe sich sogar der Pflegenotstand überwinden. So könnten die Vögel mit Leckerlies für den Anfang auf Brillen und Zahnersatz abgerichtet werden. Beides geht in Altenheimen ständig verloren und könnte den Bewohnern künftig zeitsparend und kostengünstig nachgeflogen werden.

Fachkräftemangel werde bald kein Thema mehr sein. Selbst in Kliniken nicht. Einfache Amputationen könnten Weiße Haie übernehmen, hieß es. Heftig dementiert wurde hingegen die Meldung, dass Meerschweinchen zum Bohnern von Schulfluren eingesetzt werden sollen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnte bereits an, auch die neuen Fachkräfte müssten einen einheitlichen Mindestlohn bekommen. Es könne nicht angehen, sie mit ein paar Kröten abzuspeisen, nur weil es Vögel seien.

Politiker rechter Parteien warnen bereits vor Lohndumping der ursprünglich aus Osteuropa stammenden Saatkrähen. Es dürfe ihnen nicht erlaubt sein, zu Niedriglöhnen und Sozialtarifen jenseits deutscher Bestimmungen Gebisse durch bundesdeutsche Seniorenheime zu fliegen.

Horst Seehofer ist das Integrationsthema inzwischen wurst, aber der Integrationsbeauftragten Annette Widmann-Mauz kommt die Diskussion um Billig-Krähen, die für den halben Futtersatz arbeiten, gerade recht: Sie will das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier, mit und ohne Einwanderungsgeschichte, fördern und weist darauf hin, dass in deutschen Vorgärten schon seit Jahren eine schamlose Ausbeutung von Tieren mit Migrationshintergrund stattfindet. Viele aus Asien zugewanderte Marienkäfer seien gut ausgebildete, biologische Schädlingsbekämpfer, hätten im Winter aber nicht mal ein Dach über dem Kopf, weil die Hobbygärtner gedankenlos Herbstlaub aus den Beeten räumten. Man müsse auch über Indische Laufenten reden, die seit Langem in den Weinbergen ausgenutzt würden, wo sie nicht nur eklige Schnecken vertilgen, sondern mit ihren Ausscheidungen auch noch den Boden düngen müssten. Eine Politikerin der Linksfraktion erklärte dazu, dies sei alles gut und schön und sie wisse, dass die männliche Ente ein Erpel sei, aber müsse es nicht doch Laufentinnen heißen?

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Und jetzt stelle man sich bloß einmal vor, diese ganzen Tiere kommen nicht bloß als Gäste zum Arbeiten, sondern wollen bleiben! Und womöglich noch Familien gründen! Wer will, dass seine Gartengäste genau das tun, sollte dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Einen Haufen toller Ideen und Anleitungen, unter anderem für ein Insektenhotel und eine Vogelfutterstelle aus Obstkisten, liefert das Blogger-Kollektiv „Die Stadtgärtner“ in seinem Buch „Dein kreativer Garten“ (Igling: EMF 2017). Ein sehr anrührendes Beispiel für die gelungene Integration einer kleinen Elster ist übrigens die (wahre) Geschichte von „Penguin Bloom: Der kleine Vogel, der unsere Familie rettete“ (Cameron Bloom & Bradley Trevor Greive, München: Knaus 2016).