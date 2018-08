Ich gehöre zu den Frauen, die keine Lust haben, ein Haushaltsbuch zu führen. Auch, wenn meine Schwiegermutter mich 1997 anlässlich der Eheschließung auf die Vorteile eines solchen hingewiesen hat. Das fiel mir ein, als ich Umfrageergebnisse des Beratungsdienstes Geld und Haushalt studierte. Das Haushaltsbuch ist demnach Hilfsmittel Nummer eins, wenn man die Übersicht über seine Finanzen behalten will.

Nehmen wir das Beispiel Strandkorb. Mein Mann meint, ein Strandkorb sei zu teuer, auch die günstigen Modelle ohne Stauraumfach. „Weil“, sagt er, „wir haben ja schon einen Strandkorb.“ „Der ist aber zehn Jahre alt und bricht an den Seiten auseinander“, sage ich. Mein Mann zieht die Stirn kraus. „Meine Schuld ist das nicht. Ich habe ja nie Zeit, um im Strandkorb zu sitzen. Gerade jetzt soll ich deine Hecke schneiden.“

So kommen wir nicht weiter. „Dann lege ich mich jetzt zuerst in den Strandkorb und dann kommst du an die Reihe, wenn du Zeit hast, einverstanden?“ Mein Mann murrt etwas Unverständliches. „Du-uu-h“, rufe ich ihm hinterher, „könntest du den Strandkorb drehen, bevor du mit der Hecke loslegst? Sonst sitze ich im Schatten.“

Ich schnappe mir ein Karoheft, rücke mir ein Kissen im Nacken zurecht und notiere: 249 Euro. So viel kostet nicht der Strandkorb, sondern ein Drehteller. Ich hörte kürzlich im Büro, welch sinnvolle Anschaffung ein Drehteller sei, da man mühelos mit der Sonne mitwandern könne. Die Kollegin, die das berichtete, hatte sich für den Strandlook auch noch 18 mal Ponyschwanz-Gras besorgt.

Eine kleine Beetumgestaltung ist eine blendende Idee. Drei Ponyschwanz-Gräser kosten 3,45 plus 5,95 Versand. Ich hätte gern noch drei mal XXL-Pampasgras (14,95 Euro) und mindestens fünf mal Segge (á 4,95 Euro). Und weil Strandkörbe Küstenkinder sind, muss auch Sand her. Ich habe es ausgerechnet: Für einen fünf mal fünf Meter langen Strandabschnitt würden 16,5 Tonnen Sand reichen. Was das kostet, weiß ich nicht. Die Frage ist nämlich: „Müssen wir uns das liefern lassen oder könntest du den Sand mit dem Auto holen?“, rufe ich Richtung Hecke. Wenn es eine Antwort gegeben hat, versteht man sie wegen des Lärms nicht, den die elektrische Heckenschere macht. Schauen wir mal, wie weit wir mit dem Sand aus dem Sandkasten kommen.

Mein Blick schweift zum Teich. Zu klein. Da kann kein Nordsee-Feeling aufkommen. Während ich eine Erweiterung in Richtung Rutsche überdenke, kleckst ein Vogel auf die Schaukel. Hervorragend. Jetzt weiß ich, was noch fehlt: Möwengeschrei. Ich trage 14,95 für eine CD mit Naturgeräuschen ins Karoheft.

Macht zusammen: 313 Euro und fünf Cent fürs Nordsee-Ambiente im Garten. Auf die gegenüberliegende Seite im Heft habe ich den Preis für drei Nächte in einem Cuxhavener Hotel für vier Personen notiert: 1185 Euro. Da wird Michael aber staunen: Für das Geld finden wir einen ganz passablen Strandkorb. Super Sache – so ein Haushaltsbuch.

Zur Sache

Martin Renz von der Stadtbibliothek

Bremen empfiehlt:

Es geht sogar noch billiger. Und zwar, wenn man’s selber macht. (Oder den Liebsten machen lässt.) Palettenmöbel liegen ohnehin gerade im Trend, sind günstig und oft auch relativ leicht zu bauen. In „Alles Paletti! Outdoor“ von Claudia Guther (Stuttgart: Frech 2016) findet man eine Anleitung für den Paletten-Strandkorb und noch viel mehr Inspiration für die Gartengestaltung: von der Gartenbar bis zum Teelichthalter. Viele weitere geniale Ideen, wie zum Beispiel Pflanztöpfe aus Zeitungspapier und andere kleine Dinge, die einem die Arbeit erleichtern und dabei Geld sparen, liefern auch Antje Krause mit „Trick 17 – Garten und Balkon“ (ebd.) oder Folko Kullmann mit „Lifehacks Garten“ (München: GU 2018).