Seit meine Mutter auf einem Erdbeerhof war, ernähren wir uns nur noch von Erdbeeren: Morgens frühstücken wir Erdbeermarmelade und trinken dazu Erdbeertee. Mittags gibt es Erdbeersuppe und für die Kinder Erdbeerbrause, und abends kippen wir uns Erdbeerwein hinter die Binde.

In dem Paket, das meine Mutter anschleppte, war noch eine Überraschung. Sie lag ganz unten zwischen Marmeladengläsern und Brauseflaschen. Das Teil hatte die Größe eines Balls, war rot und aus Hartplastik.

„Was ist das überhaupt?“, fragte ich. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um ein Vogelhaus in Erdbeerform handelte. Der bananengelbe Plastikwurm obendrauf hatte mich kurzzeitig irritiert. „Ach ja“, rief meine Mutter entzückt aus, „das hat mir der nette Hofbesitzer als Dreingabe mitgegeben. Eure Vögel werden sich freuen über das schöne Vogelhaus.“

Seitdem hängt die Riesen-Erdbeere in unserem Garten. Obschon architektonisch ein ziemliches Wunder, gibt es bisher wenig ernsthafte Wohnungsinteressenten. Nur einmal hat eine Blaumeise kurz reingeschaut. „Und das bei der angespannten Wohnungssituation“, wundert sich meine Schwester. Ich glaube, sie macht sich heimlich lustig.

Es kann nicht an der Lage liegen. Wir bieten ein Sahnegrundstück im sonnenverwöhnten Osten: unverstellter Blick ins Grüne, freie Einflugschneise, katzensichere Umgebung. Alles, was ein Vogelherz begehrt. Vielleicht klingt das alles zu gut, um wahr zu sein. Oft hört man inzwischen von Immobilienbetrügern. Was nach einem Traumangebot klingt, entpuppt sich später als Reinfall. Man wähnt sich in einer exklusiven Designerherberge und muss dann feststellen, dass Hartplastik eine schlechte Wärmeisolierung bietet und zudem die Luft nicht zirkuliert. Das spricht sich rum.

Da ist es doch kein Wunder, wenn man als Meise vorsichtig geworden ist und heutzutage nicht mehr auf den Erdbeertrick hereinfällt. Das tun höchstens liebevolle Rentnerinnen, die für ihre undankbare Sippschaft ganze Erdbeerhöfe leer kaufen, weil alle Familienmitglieder schon genug Heizdecken haben.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Vielleicht entscheiden sich zurzeit ja viele Vögel und Vogelfreunde fürs selbst gebaute Häuschen? Gründe gäbe es viele, nicht nur die Ästhetik, auch die Kosten oder die Tradition zum Beispiel. Zur Ideenfindung jedenfalls bietet sich u. a. „Nistkästen: 80 Modelle zum Selberbauen“ von Claude Lorpin an (München: Bassermann 2017). Wobei das auch nicht jedermanns Sache ist – meine Schwester sollte man besser nicht auf ihr Vogelhaus-Projekt aus der Grundschule ansprechen. Obwohl das Jahre her ist. Für sie wäre „Schönes aus dem Garten mit Liebe verschenkt“ (Clara Moring & Hanna Charlotte ­Erhorn, München: DK 2017) definitiv der bessere Tipp. Da steht übrigens auch ein Rezept für Erdbeerketchup drin.