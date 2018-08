Zu den großen Mysterien der Welt gehört für mich neben den geheimnisvollen Skulpturen der Osterinsel und dem legendären Alcatraz-Ausbruch von 1962 die Tatsache, dass Zierrasen besonders dort gut gedeiht, wo man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann, nämlich im Zierbeet. Dabei sollte ich eigentlich froh sein, dass bei mir Gras wuchert und nicht Giersch.

Giersch, wegen seines Aussehens auch Geißfuß genannt, breitet sich aus wie die Pest. Eine Bekämpfung ist scheinbar aussichtslos: Selbst aus kleinsten Wurzelresten treibt das Unkraut wieder aus. Einige meiner Gartenfreunde sind aus lauter Verzweiflung schon dazu übergegangen, den Feind aufzuessen: Jochen zum Beispiel. Er meint aber, der Giersch schmecke gar nicht mal so übel, irgendwie nach Petersilie: „Eignet sich toll für Pesto und Smoothies.“

Giersch-Smoothie – das klingt gesund und ist es auch. Giersch war früher als Arme-Leute-Spinat bekannt. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass ein grüner Smoothie eine vollwertige Mahlzeit ersetzt wie, sagen wir mal, Hamburger mit Pommes.

Man weiß doch immer zu wenig über die gesunden Sachen aus dem eigenen Garten. Wie man beim Giersch aus Unwissenheit überhaupt viel falsch machen kann: Es fängt beim Mixen an und hört beim Trinken auf. Wenn man den verschiedenen Blogs im Internet vertraut, gehört die falsche Trinkweise von Smoothies zu den größten Anfängerfehlern überhaupt.

Auch Jochen wusste nicht, dass man einen Giersch-Smoothie nicht trinkt, sondern einspeicheln muss. Dazu behält man die grüne Soße möglichst lange im Mund und macht Kaubewegungen. Auch, wenn es nichts zu kauen gibt. Gekaut werden muss trotzdem – dem Darm zuliebe. Sowieso kommt es bei Smoothies sehr auf die Mischung an. Wenn man darauf Wert legt, nicht den Rest des Tages unter der Zimmerdecke zu hängen, sollte man auf Karotten verzichten. Stärkehaltiges Wurzelgemüse verstärkt die Gasbildung im Darm.

Ich hatte bereits überlegt, Jochen und weitere nette Unkrautvertilger auf einen Smoothie einzuladen. Ich habe zwar keinen Giersch im Garten, aber sicher hätte ich eine Alternative im Unkrauteimer gefunden, die ich hätte anbieten können. Nur fehlt mir der Mut zu experimentieren, seit ich gelesen habe, dass Löwenzahn-Blaubeer-Smoothies geschmacklich gesehen Erbrochenem recht nahe kommen.

Außerdem, wenn ich mir vorstelle, dass wir alle am Terrassentisch sitzen und gemeinsam das Einspeicheln üben, also: Das macht mein Magen nicht mit.

Schon merkwürdig, dass man auf etwas Gesundes verzichtet, das noch dazu gratis an der nächsten Ecke zu haben ist. Wer bin ich überhaupt, dass ich mir die Chance auf einen Giersch-Smoothie entgehen lasse? Auf der Suche nach mir selbst gerate ich auf die Internetseite vom Rätseldino und werde fündig: Wer will etwas trinken, was er nicht selber besitzt und hätte er es, würde er es nie trinken? Die Antwort hat mich doch überrascht: Ein Vampir.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Glaubt man Peter Becker und Claudia Wilhelmi, taugt Giersch noch für eine ganze Reihe anderer Genüsse, die zumindest lecker klingen: Pesto zum Beispiel. Oder Gierschblüten-Apfelkuchen. Nachzulesen in ihrer „Wildkräuter-Werkstatt“ (Ratingen: Bloom’s 2017), in der sich auch Rezepte für anderes „Unkraut“ wie Löwenzahn oder Indisches Springkraut finden. Aber Achtung, der Titel („Werkstatt“) ist durchaus ernst gemeint, denn mitunter erfordern die Rezepte einen ziemlichen Vorbereitungsaufwand! Wer lieber einen unaufwendigen Smoothie schlürft: Bücher zum Trendthema findet man zuhauf in der Stadtbibliothek. Von „Immunbooster-Smoothies“ über „Fatburner Smoothies“ bis hin zu Smoothies für Kids und Smoothies für Hunde (sic!) ist alles dabei. Sogar welche ohne Bitterstoffe.