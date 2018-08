Zwei Frauen haben sich bei einem Seminar kennengelernt und wollen etwas gemeinsam unternehmen. Es sind Ann-Marie und Beate. Ann-Marie hat noch eine Freundin Patricia. Ann-Marie will sie in die Unternehmung einbinden. Die drei haben erstmal eine Whatsapp-Gruppe gegründet, um zu schauen, was geht.

Ann-Marie

Hi, wollte nur hören: Bleibt es bei Freitag?

Beate

Klar. Treffen 15 Uhr? Shoppen und Eis? ...

Patricia

Moin, war eben nicht online. Lese

gerade was von Speziell Lissabon.

Nicht schon wieder shoppen und Eis ...

Ann-Marie

Nur eine Kugel auf die Faust...

ist doch so warm.

Beate

Du liest was über Lissabon?

Willst du verreisen?

Patricia

Mist. Autokorrektur.

Ich meine Yoshifumi Miyazaki .

Das Buch heißt Dahinein Doku.

Beate

Hä?

Patricia

Shinrin Yoku.

Beate

„Kenn ich nicht. Bei der Hitze hab‘ ich eigentlich doch keinen Bock auf Stadt. Einer Lust auf Kino? Mit Klimaanlage.

Patricia

Ich weiß auch nicht...

Ann-Marie

Dann schlag du doch mal was vor, Patty.

Patricia

Gern: Shinrin Yoku,

heilsames Waldbaden.

Beate

Hä? Was soll das denn sein?

Ann-Marie

Hab‘ ich auch noch nie

was von gehört.

Patricia

Man badet nicht im See, sondern im Wald. Man hält sich einfach darin auf.

Senkt nach 15 Minuten den Blutdruck.

Patricia

Meine Kollegin Sabine Rosenbaum hat

mir gerade eine Illustration dazu gemailt, guckt mal!

Beate

Versteh‘ ich immer noch nicht.

Warum dürfen wir nicht im See baden?

Freibad wär auch ne’ Aktion.

Ann-Marie

Iiihhh, Freibad. Da denke

ich gleich an Fußpilz.

Patricia

Beim Waldbaden nimmst Du die

ätherischen Öle der Bäume auf.

Das senkt den Stresslevel.

Ann-Marie

Aha. Aber hier gibt’s doch

keinen Wald in der Nähe.

Und mein Auto ist leider kaputt.

Beate

Mein Fahrrad hat ’nen Platten.

Patricia

Man kann auch in den Garten gehen.

Für Shinrin Yoku reicht praktisch

schon ein Honda.

Beate

Hä?

Patricia

Ich mein‘ Bonsai.

Beate

Ich hab‘ da so gelbe Blumen

auf dem Balkon. Gehen die auch?

Patricia

Ja, Du kannst Dir auch mit

Schnittblumen oder anderen

Holzelementen etwas

Wald ins Zimmer holen.

Ann-Marie

Also treffen wir uns jetzt bei dir, Beate?

Beate

Auf keinen Fall. Bei mir sieht’s

aus wie bei Hempels ...

Ann-Marie

Also Leute, das scheint echt schwierig

zu werden mit uns dreien.

Patricia

Ihr könnt euch auch ohne mich treffen...

Ann-Marie

Quatsch. So war das nicht gemeint.

Beate

Kriege gerade die Info, dass Janina

heute ins Kino geht. Ich bin raus.

Sehen wir uns nächsten Freitag?

Ann-Marie:

Wollen wir beide Waldbaden? Ich

habe einen Küchentisch mit Holzplatte.

Da könnten wir uns dran setzen.

Patricia:

Nicht böse sein, aber ich glaub‘

Waldbaden kann man am besten allein. Wegen der inneren Ruhe und so... Aber ich hätte hier einen Filmtipp für Dich von der Bücherei Bremen.

MARTIN RENZ

Warum nur im Wald baden? Beste Vor­bereitung aufs Leben im Wald bieten die Filme „Into the Wild“ oder „Schloss aus Glas“. Erstgenannter basiert auf der

wahren Geschichte eines jungen Mannes, der sich für das Leben in der Wildnis entscheidet. Und in „Schloss aus Glas“ spielt Woody Harrelson einen Aussteigerpapa, der nach dem unerwarteten Tod seiner Frau mit den Kindern in die Zivilisation zurückkehrt.