Achtung, dieser Text ist nur etwas für robuste Naturen. Es kommen darin Worte wie Schleimproduktion und Hühneraugen vor.

Ich habe als Kind immer Stampfkartoffeln mit Möhren bekommen, wenn ich Magen-Darm hatte. Da wurde gar nicht viel drüber geredet. Wenn’s hoch kam, hat meine Mutter Verdauungsprobleme ihrer Kinder höchstens mal mit Verwandten am Telefon durchdiskutiert. Heute läuft so was völlig anders. Seit es Facebook gibt, werden alle möglichen Krankheitsbilder im familiären Umfeld gerne auch mit Wildfremden erörtert.

Meine Verdauungsprobleme waren glücklicherweise noch nie groß Thema im weltweiten Netz. Aber als Mitglied einer geschlossenen Kräuter-Gruppe weiß

ich, dass ich Beschreibungen aller Krankheitssymptome bedenkenlos teilen könnte. Andere machen das die ganze Zeit.

Vera zum Beispiel berichtete uns von ihren „hartnäckigen Hustenanfällen“. Niemand hatte danach gefragt, aber sie erklärte uns offenherzig, um welche Art von Husten es sich genau handelt: „Es ist ein produktives Husten mit relativ viel Schleimproduktion.“

Man lernt sich auf diese Weise natürlich gut kennen in so einer Gruppe. Manuela, die Ärmste, hat juckende Pusteln am Ohr, Tina leidet unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen in der Menopause, und Alexandra hat sicherlich nicht ohne Grund nach einem rezeptfreien Medikament gegen Hämorriden gefragt.

Es entspricht nicht gerade den gesellschaftlichen Konventionen, seinen Nagelpilz öffentlich zu diskutieren. Aber es kann sich lohnen, sich frei von Hemmungen mitzuteilen. Vera wurde schwarzer Rettich-Hustensaft empfohlen und Mechthild hat von der Gemeinschaft den Tipp bekommen, ihre „extrem schuppige Kopfhaut“ mal mit Eigelb zu waschen und anschließend mit Brennnesseltee zu spülen.

Vom Schwarmwissen profitieren übrigens nicht nur Gruppenmitglieder, auch nahe Verwandte und Haustierhalter werden mit Ratschlägen versorgt. Was dem Hund mit den kahlen Stellen im Fell helfen soll, habe ich allerdings vergessen.

Es beeindruckt mich, wenn Menschen sich mit der Heilkraft von Pflanzen auskennen und Knoblauchzehen nicht nur in die Spaghetti-Sauce rühren, sondern auch auf ihre Hühneraugen drücken – in dem Wissen, die Verhornung wird sich dadurch irgendwann lösen. Aber dieses Wissen um den Mehrwert des Grünzeugs hat auch seine Schattenseiten.

Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Oder sehen auch die anderen Gruppenmitglieder ihren Garten inzwischen mit anderen Augen? Wenn ich zum Beispiel Schöllkraut vor dem Grundstück erblicke, muss ich sofort an Heikes Warzen denken und beim Frauenmantel hinten am Gartenteich fallen mir Laras Menstruationsprobleme ein. Grillen ist dieser Tage leider völlig ausgeschlossen. Geh’ mir bloß weg mit der Fußcreme – äh, Bärlauchbutter.

Zur Sache

Martin Renz von der

Stadtbibliothek Bremen empfiehlt:

Beim Lesen dieser Kolumne drängte sich mir die Frage auf, ob „alternative Heilweisen“ und „alternative Wahrheiten“ sich wohl mehr als nur das Attribut teilen. Bestimmt gibt es irgendwo auf der Welt jetzt einen Scherzkeks, der sich kringelig lacht bei der Vorstellung, dass ihn tatsächlich jemand ernst genommen hat und sich nun die Füße mit Kräuterbutter eincremt. Aber keine Sorge. Das Buch, das aufklärt, ist in diesem Fall „Lügen im Netz: Wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren“ von Ingrid Brodnig (Wien: Brandstätter 2017). Und bevor es nun in der Facebook-Kräutergruppe womöglich drunter und drüber geht, sei auch gleich ihr vorangegangenes Buch empfohlen: „Hass im Netz: Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können“ (ebd. 2016).

Weitere Informationen

Ein Best-of der Gartenkolumne „Im grünen Bereich“ ist am Freitag, 20. April, ab 18.30 Uhr in der Stadtbibliothek Vegesack zu hören. Unsere Redakteurin Patricia Brandt liest dort, die Illustratorin Sabine Rosenbaum liefert Zeichnungen, und Büchereileiter Martin Renz steuert Buchtipps bei. Der Eintritt ist frei.