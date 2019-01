Christina Holte vom Tanzwerk freut sich schon auf die "Wochen der offenen Tür". Bis zum 1. Februar können 32 Kurse kostenfrei besucht werden. (Roland Scheitz)

„Wir folgen dem Motto ,Tanz für alle‘ und wollen die Freude an der Bewegung vermitteln und Brücken bauen“, sagt Christina Holte vom Tanzwerk Bremen. Ob jung oder alt, geübt oder ungeübt, das Programm des Tanzwerks ist für alle Menschen geeignet. Und das will das Tanzwerk auch zeigen – mit den „Wochen der offenen Tür“, die vom 21. Januar bis zum 1. Februar andauern werden und es möglich machen, zwei Wochen täglich kostenfrei in die insgesamt 32 Kurse reinzuschnuppern.

Jazz, Ballett, Hip Hop, Contact Improvisation oder auch Pilates, das Angebot des Tanzwerks ist vielfältig, weiß Christina Holte zu berichten. „Es geht auch nicht um Leistung, sondern darum, Spaß zu haben“, sagt sie. Und diesen Spaß können Interessierte während der Wochen der offenen Tür für sich entdecken. Und das auch mit Workshops oder sogar Bühnenprojekten. „Manchen, die es dann auf die Bühne bringen wollen, möchten wir das auch ermöglichen. Es geht aber auch um den Prozess, um das kreative Miteinander.“

Der Anlass für die Wochen der offenen Tür? „Wir wollen neue Leute ins Tanzwerk holen und solche, die sich sonst nicht trauen“, erklärt Christina Holte. „Dann kann man auch verschiedene Stilrichtungen ausprobieren.“ Und wer sich in den Wochen der offenen Tür für einen Kursus anmeldet, kann anschließend noch bis zum 1. März kostenfrei weiter tanzen. „Das sind dann insgesamt sechs Wochen und dazu möchten wir alle einladen“, sagt Christina Holte. Und darauf warten, dass ein neuer Kursus beginnt, müsse man auch nicht: „Unsere Kurse sind immer fortlaufend, man kann immer einsteigen.“ Ziel sei es, dass sich die Teilnehmenden wohlfühlen. Daher gehe es nicht darum, am Ende etwas auf die Bühne zu bringen. „Bei manchen Kursen wollen sich die Teilnehmenden auch zeigen, dann gibt es eventuell eine Show für Freunde und Bekannte oder ein Sommerfest. Aber manche wollen einfach nur trainieren. Jeder soll das erreichen, was er möchte.“

Auch zwei neue Kurse

Neben den bereits bestehenden Kursen bietet das Tanzwerk auch zwei neue Kurse an. Der erste Kursus, „Tanztraining und Improvisation“, wendet sich an Menschen ab dem 60. Lebensjahr, für Jüngere gibt es „Jung und wild“, ein Tanztheater für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 21 Jahren. Eine sehr breite Altersspanne, doch Christina Holte meint: „Die Kursusleiterin Alexandra Benthin sagt, die Altersspanne funktioniere gut. Sie alle haben ihre Qualitäten, die Kleinen schauen sich etwas bei den Großen ab und umgekehrt.“

Auch Projekte, die inklusiv, generationsübergreifend oder auch für Schulklassen angeboten werden, hat das Tanzwerk zu bieten. „Es gibt ganz unterschiedliche Formate wie zum Beispiel ,Whirlschool‘, das bereits seit 1997 existiert“, erzählt Christina Holte. Choreografen gehen dann in Schulen und erarbeiten mit Klassen in drei bis vier Monaten ein zehnminütiges Stück, anschließend wird es im Kulturzentrum Schlachthof aufgeführt. Der nächste Termin stehe bereits fest, sagt Christina Holte, es werde der 17. Mai sein. „Eine tolle Erfahrung für Schüler.“

Mit diversen Schulen bestehen darüber hinaus Partnerschaften. Neben Schulen in Verden und Bremerhaven ist das Gymnasium Horn ebenso dabei wie die Grundschule Auf den Heuen, das Gymnasium an der Kurt-Schumacher-Allee oder die Oberschule am Leibnizplatz. „Am Leibnizplatz hatten wir mit dem Leistungskurs ,Darstellendes Spiel‘ gerade Premiere mit dem Stück ,Freischein‘ mit insgesamt drei Aufführungen“, erzählt sie, „dabei kommen immer sehr spannende Stücke heraus.“ Und die Grundschule Auf den Heuen werde in Zusammenarbeit mit dem Bürgerhaus Oslebshausen am 4. Juni mit dem Stück „Es war einmal“ erstmals auftreten, das von verschiedenen Märchen inspiriert worden sei.

Ein inklusives Tanztheaterprojekt

„Eine Brücke zu dir“ heißt das inklusive, auf drei Jahre angelegte Tanztheaterprojekt, bei dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam zum Thema „Menschenrechte“ forschen. Im Juni und November sollen schon mal ein paar Sachen gezeigt werden, verrät Christina Holte, „und im Juni gibt es außerdem einen Tanzspaziergang durch das Ostertor, wo Performances gezeigt und Passanten einbezogen werden, wenn sie das auch möchten.“

„MUTTAAA – Rezepte des Lebens“ soll das drei Generationen übergreifende Projekt heißen, das die Rollenbilder von Großmüttern, Müttern und Enkeln im Beziehungsgeflecht der Familie behandeln soll. Dazu sollen persönliche Erinnerungen in Form von Fotos, Tagebucheinträgen oder Briefen die Grundlage bilden, um daraus Improvisationen, Choreografien und Szenenbilder zu entwickeln. „Das Konzept steht und es ist über ein bis zwei Jahre angelegt“, sagt Christina Holte dazu.

Ansonsten gebe es Workshops für alle ­Altersgruppen, berichtet sie: „Wir veran­stalten auch ein inklusives Seniorenprojekt in Zusammenarbeit mit der Bremer Heimstiftung und der Zionsgemeinde. Es wird mit demenzkranken Senioren gearbeitet.“ Dazu suche das Tanzwerk im Übrigen noch Tandempartner. „Wer noch Tandempartner werden möchte, für den gibt es am Donnerstag, 7. Februar, einen Einführungstermin, der Workshop mit acht Terminen startet dann am 14. Februar.“

Weitere Informationen

Die „Wochen der offenen Tür“ werden von Montag, 21. Januar, bis Freitag, 1. Februar, vom Tanzwerk im Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19, veranstaltet. Eine umfassende Übersicht aller Kurse sowie weitere Informationen zum Tanzwerk und dessen Programm sind unter www.tanzwerk-bremen.de/ erhältlich.