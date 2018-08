Der grippegeschwächte Markus Kunze (am Ball) musste in Bremerhaven nach nur drei Minuten das Spiel abbrechen – die Niederlage hätte wohl auch er kaum verhindern können. (Tobias Dohr)

"Es wird in den kommenden Wochen sicher nicht einfacher", sagte Hinrichs nach der enttäuschenden Leistung bei der BSG Bremerhaven II. Damit spielte der Coach von Basketball-Oberligist Bremen 1860 vor allem auf die personelle Situation an. Diese erreichte nämlich am vergangenen Wochenende den vorläufigen Tiefpunkt.

Hauke Kröning? Verletzt. Jonathan Dauber? Verletzt. Robert Warnken und Dennis Sirowi? Beruflich verhindert. Sascha Rosenke, Christian Dieckhöfer und Stefan Brunnecke? Noch nicht wieder fit oder erkrankt. So kam es am Ende, dass Hinrichs mit nur sechs Spielern die Fahrt nach Bremerhaven antrat. Einer davon war Markus Kunze, der allerdings grippegeschwächt in die Partie startete und bereits nach drei Minuten aufgeben musste. So mussten die verblieben Fünf die komplette Zeit durchspielen, darunter mit Jens Bartnick und Nils Wassenaar zwei Akteure, die die Woche zuvor nicht trainieren konnten.

Die Bremerhavener hingegen waren auf jeder Position doppelt besetzt und hatten mit Jonathan Malu sogar einen Akteur aus dem Erstligakader der Eisbären Bremerhaven dabei. Der Rest der blutjungen Mannschaft setzt sich zum großen Teil aus dem NBBL-Kader der Seestädter zusammen. Konditionelle Probleme waren also nicht zu erwarten auf Seiten der Bremerhavener. Und so hingen die Trauben von vornherein recht hoch für die 1860-Herren - was Hinrichs hinterher aber nur zum Teil als Entschuldigung gelten lassen wollte: "Wir haben trotz alledem auch wirklich schlecht gespielt." Mit einem 14:19 endete das erste Viertel, zur Halbzeitpause rannten die Bremer bereits einem Elf-Punkte-Rückstand hinterher. "Wir haben die Souveränität vermissen lassen und nicht geduldig genug gespielt", sagte Hinrichs.

Erst als auch das dritte Viertel mit 13:21 verloren gegangen, und die Partie längst entschieden war, punkteten die Bremer noch einmal. "Da lagen wir aber auch schon mit 30 Punkten hinten", so Hinrichs. Es sind keine leichten Tage für die 1860-Basketballer.

Bremen 1860: Bartnick (11), Depken (11), Kreis (19), Kunze (3), Schlenker (10), Wassenaar (3)