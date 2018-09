Fair Geldausgeben – Das sollen Kunden im Contigo nach Meinung von Filialleiterin Birgitta Neumann. (Roland Scheitz)

„In so ’nen Ökoladen geh’ ich nicht“, hörten Birgitta Neumann und ihre Kolleginnen neulich den Herrn noch sagen, bevor er von seiner Begleiterin über die Türschwelle geschoben wurde. Auch nach 20 Jahren scheint das Geschäft selbst für manche Bremer noch ein Geheimtipp geblieben. Am Sonnabend, 15. September, begeht der Fairtrade-Laden Contigo sein 20-jähriges Bestehen. Vor allem hoffen Filialleiterin Birgitta Neumann und Kolleginnen, dass auch viele Neulinge den Weg in die Katharinenstraße 12-14 finden.

Den Begriff Fairtrade-Laden verbinden viele Menschen offensichtlich mit Räucherstäbchen, formlosen Hippie-Klamotten und Mitleidskauf-Schnickschnack, vermutet Neumann. „Eher nicht mit hochwertiger Qualität und modernem Design.“ Und dann wunderten sich Kunden. „So wie der widerwillige Herr, der vor dem aktuellen Sortiment an Lederwaren kleben blieb, und den Laden schließlich zufrieden mit der Gattin und seiner neuen Geldbörse verließ.“

Contigo führt Kunsthandwerk, Schmuck, Taschen, Keramik und Hängemöbel, die nicht irgendwo und von irgendwem in Afrika, Asien oder Lateinamerika hergestellt werden, sondern direkt importiert werden. Bezugsquellen: Kleine Initiativen, Kooperativen und Familienunternehmen, mit denen häufig schon jahrelange Geschäftsbeziehungen bestehen. „Wir können alle unsere Produkte bis in die Werkstätten zurückverfolgen, in denen sie entstanden sind“, sagt Birgitta Neumann, die seit sieben Jahren in der Filiale arbeitet und Anfang dieses Jahres die Leitung übernahm. „Und hinter jedem einzelnen Produkt steht eine persönliche Geschichte.“

Weil es keine Zwischenhändler gibt und kein aufwendiges Marketing, sind die Preise wettbewerbsfähig. Die Produzenten bekommen ihren garantiert fairen, anständigen Lohn. „Ungewöhnlich ist auch, dass Contigo die Hälfte des Einkaufspreises zinsfrei im Voraus bezahlt. Damit wird Kleinproduzenten überhaupt erst die Teilnahme am Markt ermöglicht“, erklärt Neumann. Dass Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung nicht geduldet werden, die Arbeitsbedingungen gesund und menschenwürdig sind, werde nicht nur vertraglich besiegelt, sondern auch bei regelmäßigen Besuchen überprüft. Die Kunden sollen sich darauf verlassen können.

Auch biete die Contigo-Zentrale ihren Geschäftspartnern Unterstützung bei Produktentwicklung und Qualitätssicherung, erzählt Birgitta Neumann. Das urbane Design der aktuellen Kollektion von Taschen, Rucksäcken, Messenger-Bags, Tablet-Hüllen und Handy-Etuis etwa stammt von Greta Herbst, Tochter von Contigo-Gründer und Geschäftsführer Ingo Herbst. Gefertigt werden die Accessoires aus pflanzlich gegerbtem Leder, von kleinen Manufakturen im indischen Kolkata. Die allermeisten Kunden zieht jedoch der unwiderstehliche Duft frisch gerösteten Kaffees an die Katharinenstraße. Firmengründer Herbst erzählt, dass Contigo-Kaffee sogar im Hause der Bremer Eduscho-Dynastie bevorzugt wurde: Wenn das mal kein Kompliment ist. Ganz nach dem Geschmack von Familienoberhaupt Eduard Schopf wurde die Bremer Mischung entwickelt. Dieser laut Neumann „besonders würzige, unglaublich aromatische Kaffee“ sei bis heute einer der Bestseller.

Mitte der 1970er-Jahre formierte sich die Aktion Dritte Welt-Handel im Zuge der Erkenntnis, dass der Wohlstand der westlichen Welt wuchs, während die Armut in Übersee immer größer wurde. Es entstanden erste Weltläden, die auf ehrenamtlicher Basis meist von Kirchengemeinden, Jugendorganisationen oder Basisgruppen geführt wurden. Ingo Herbst – damals Geschäftsführer der Gepa, der wichtigsten europäischen Importorganisation für Weltläden – beschloss, fairen Handel auf unternehmerisch professionelle Füße zu stellen. 1994 wurde der erste Contigo-Laden in Göttingen eröffnet. Die Bremer Adresse war Nummer drei in der auf heute 23 Filialen gewachsenen Gruppe. Ein zweiter Bremer Standort am Lloydhof hielt sich nur wenige Jahre. Obwohl sich die Katharinenstraße mitten in der City und nur wenige Schritte abseits der meist frequentierten Bremer Einkaufsmeilen befindet, werde der Laden von Stadtbummlern oft übersehen, sagt Neumann. Perspektivisch, so Ingo Herbst, wünsche man sich daher „einen neuen attraktiven Standort in der Innenstadt, an dem uns die Bremer Kundinnen und Kunden sowie Touristen gut finden können“.