Heike Blanck, Organisatorin des Förderpreises, geht in den Ruhestand. (PETRA STUBBE)

Bei der Preisverleihung des Förderpreises für beispielhafte Kinder- und Jugendprojekte standen jetzt im Bürgerhaus Weserterrassen ein Jubiläum und ein Abschied an. Nach 20 Jahren wurde Organisatorin Heike Blanck von Ortsamtsleiterin Hellena Harttung und Mitgliedern der Beiräte Östliche Vorstadt und Mitte in den Ruhestand verabschiedet. „Du bist das Herz, der Kopf und die Seele dieser Veranstaltung“, betonte Holger Ilgner (SPD). Und Hellena Hartung fügte hinzu: „Du hast den Stadtteil zusammengehalten!“ Künftig sollen sich Aspiranten für den Preis unter der Adresse foerderpreis@oamitte.bremen.de um das Preisgeld bewerben. Heike Blanck wird ehrenamtlich weiterhin als Geschäftsführerin der Helga und Reinhard Werner Stiftung tätig sein. Zu Beginn der von ihr letztmalig moderierten und organisierten Preisverleihung würdigte Blanck den kürzlich verstorbenen WESER-KURIER-Fotografen Walter Gerbracht als „sehr feinen Menschen, der uns allen fehlt!“

Mit 200 000 Euro hat die Helga und Reinhard Werner Stiftung in 20 Jahren 175 beispielhafte Kinder- und Jugendprojekte unterstützt. Seit 2014 in Kooperation mit der Stiftung Dr. Heines und seit 2017 in Kooperation mit der Rudolf-Knupp-Stiftung in Solingen. Zu weiteren Sponsoren zählen die AOK, die Sparkasse Bremen sowie der SV Werder Bremen. In diesem Jahr erhielten acht Projekte insgesamt 14 000 Euro. Das Motto lautete diesmal: „Selbermachen!“ Ausgegeben hatte es Heike Blanck, die „den Schatz an Bewerbungen“ würdigte: „Was für eine Ressource sind diese Kinder- und Jugendprojekte!“

Mit jeweils 2000 Euro wurden die Zeitungs-AG der Grundschule Lessingstraße, die die Schülerzeitung Superlessing produziert, sowie die Kinderzeitschrift der Kindergruppe Samsolidam der Evangelischen Friedenskirche bedacht. Holger Ilgner (SPD) und Jörg Windszus (Linke) vom Beirat Östliche Vorstadt würdigten in ihren Laudationes die engagierte, unbestechliche Arbeit der Nachwuchsjournalisten, mit der sie gesellschaftlich relevante Themen anpacken. Windszus betonte: „Es ist eine große Ehre, euch persönlich kennenzulernen!“ Medial ausgerichtet ist auch das mit 2000 Euro geförderte Projekt der Offenen Kindergruppe St. Michaelis-St. Stephani, die ein altes Radio für den Gruppenraum verschönert und neu bemalt hat.

Mit dem Thema Upcycling/Recycling haben sich auch „Die Anderen“ beim Tanzwerk beschäftigt, genauso wie die Kindergruppe „Die Kurzen“. „Die Anderen“, die sich für Kinderrechte in aller Welt einsetzen, erhielten 1500 Euro und „Die Kurzen“ 2000 Euro für ihre kreativen Ideen. Höhepunkt der Veranstaltung war dann auch der improvisierte Laternenlauf der Kleinsten, an deren Kunstwerken blinkende Sterne baumelten, aber auch ein Ausschnitt aus der neuesten Produktion „Jugend ohne Gott“ des Theaters 11, dessen Projekt Integration durch Kunst wird mit 1500 Euro gefördert. Außerdem wurden mit jeweils 1500 Euro das Musical „Der Regenbogenfisch“ des Bremer Institutes für Musiktherapie und seelische Gesundheit gefördert sowie das Projekt der bunt bedruckten Bücherbeutel der Kinder- und Jugend-Bibliothek im Viertel.