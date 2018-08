Feierte 40 Jahre Aucoop: das Team um Andreas Tabukasch (unten Mitte). (Scheitz)

Ostertor. Vorstandsmitglied Andreas Tabukasch hat unmittelbar vor dem Sommerfest, das am Freitag, 17. August ab 19 Uhr in der "Handwerks- und Ausbildungscooperative Bremen" (Aucoop) steigt, allen Grund zur Zufriedenheit. Nach unsteten Jahren, die eher von Unsicherheit und Fördermittel-Kürzungen geprägt waren, hat die Ausbildungscooperative nun seit mehreren Jahren einen festen Mietvertrag mit Immobilien Bremen. Und auch die Fassade sei inzwischen saniert. "Wir haben damals eine Welle der Solidarität erfahren. Heute geht es uns gut", erinnert sich Tabukasch. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter sowie mit der Agentur für Arbeit laufe gut, lobt das Vorstandsmitglied. "Wir bekommen das Signal, dass sie die Arbeitsförderung wollen", sagt er. Das alles soll nun mit dem Sommerfest gebührend gefeiert werden, zu dem Mitarbeiter, Teilnehmer, Kooperationspartner, Wegbegleiter, Nachbarn, Freunde und Politiker eingeladen sind. Es gibt Würstchen vom Grill und kalte Getränke wie die legendäre Klingonen-Bowle. Schon Tradition ist es, dass Andreas Tabukasch ab 20.30 Uhr zur Gitarre greifen und mit seiner Haus-Band, den "Stehpissern", aufspielen wird. Zu hören ist ein Mix aus Rock-, Country- und Punk-Musik. Der Eintritt ist frei.

1977 tat sich eine Gruppe von Handwerkern und Professoren von der Universität Bremen zusammen, um einen Verein gegen die grassierende Berufsnot unter Jugendlichen zu gründen. Der firmierte zunächst unter dem Namen Ausbildungswerk Bremen, das später in Aucoop umbenannt wurde. Bei der Planung wurden auch die Interessen von Lehrern, Handwerkern und arbeitslosen Erwachsenen berücksichtigt. Seit mittlerweile 39 Jahren ist Andreas Tabukasch dabei. Als Zivildienstleistender hat er bei der Cooperative angefangen, absolvierte dann eine Lehre als Elektriker und studierte später noch Architektur. Aber sein Leben ist schon die arbeitsmarktpolitische Dienstleistung und die Ausbildungscooperative, an der er eines besonders schätzt: "Wir arbeiten gemeinsam im Team!" Ganz ähnlich sieht das sein Bruder Michael, der ebenso lang Mitstreiter der Aucoop war, inzwischen in Pension gegangen ist, in Mecklenburg-Vorpommern lebt und sporadisch immer noch einmal bei der Ausbildungscooperative reinschaut.

Die jeweils drei Berufs- und Lernwerkstätten, eine Tischlerei, eine Schlosserei und ein Elektrikerbetrieb, seien gut ausgelastet, erzählt Tabukasch. Die drei Betriebe, deren Besitzer der Verein ist, arbeiten inzwischen am Markt. "Außerdem haben wir in unserem Haus noch diverse andere Untermieter", erzählt er. Insgesamt sind bei der Ausbildungscooperative jetzt 21 Mitarbeiter tätig. So sei etwa vor einem Jahr beispielsweise ein Geflüchteter aus Syrien in der Schlosserei eingestellt worden, der inzwischen sehr gut Deutsch spräche.

In der Ausbildungscooperative werden verschiedene Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. So werden etwa für Kindergärten Dreiräder und Spielgeräte gebaut. Bis 2009 wurden bei der Ausbildungscooperative ein Vierteljahrhundert lang vor allem benachteiligte Jugendliche ausgebildet, bis diese vom Arbeitsamt geförderte Maßnahme dann 2009 auslief. "In den Hochzeiten haben wir 36 Auszubildende in drei verschiedenen Lehrjahren ausgebildet", erinnert sich Tabukasch. Jetzt werde auf kleinerem Niveau ausgebildet. Und Andreas Tabukasch hat bereits ein neues Konzept ausgetüftelt, für das er auf EU-Fördergelder durch Vermittlung des Wirtschaftssenators hofft. "Wir möchten für Jugendliche, die noch keine Ausbildungsstelle gefunden haben eine Einstiegsqualifizierung in gemischten Gruppen, die aus Geflüchteten und Bremern bestehen, anbieten", erzählt er. Bislang gebe es solche Einstiegsqualifizierungen nur getrennt. Langfristiges Ziel sei es, wieder verstärkt ausbilden zu können, so das Vorstandsmitglied.