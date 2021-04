Die Martinistraße soll umgestaltet werden. Daher gibt es dort ab Sommer einen Verkehrsversuch. (Christina Kuhaupt)

Wie viel ist eigentlich ein Beiratsbeschluss wert? Diese Frage stellten sich so manche Mitglieder des Beirates Mitte auf ihrer jüngsten virtuellen Sitzung. Bemerkenswert, dass das grün geführte Mobilitätsressort nicht nur von der CDU, sondern auch von den eigenen Fraktionskollegen Kritik erntete. Stein des Anstoßes: Der Sachstand zur Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP). Denn Nils Weiland, Referatsleiter Strategische Verkehrsplanung, und seine Kollegin Claudia Stürck vom Mobilitätsressort hatten bei ihrer Präsentation, die einem Parforceritt durch die komplexe Thematik glich, so manche Überraschung in petto, die dann beiläufig erwähnt wurde. Eine kontroverse Debatte entzündete sich vor allem an dem in der Martinistraße geplanten Verkehrsversuch. Der Beirat hatte erst jüngst einem einphasigen Modellversuch zugestimmt. Nun sind plötzlich noch zwei weitere Versuchsphasen im Spiel, neben dem Rückbau und der Einrichtung einer Teil-Einbahnstraße und dem Rückbau von vier auf zwei Spuren ist nun sogar von einer temporären Teil-Sperrung der Martinistraße die Rede und zwar, im Zuge der Einrichtung einer BSAG-Baustelle am Brill im Sommer.

Mehr zum Thema Temporärer städtischer Erlebnisraum Beirat beschäftigt sich mit zukünftiger Gestaltung der Martinistraße Die Martinistraße soll schöner werden und zwar ab Mitte 2021. Zahllos sind die Ideen zur kreativen Umgestaltung der vierspurigen Stadtautobahn. Die Gestaltung wurde ... mehr »

Verkehrsversuch in der Martinistraße

Der Beirat fühlte sich überrumpelt und düpiert, das machten Dirk Paulmann (CDU), Ortsamtsleiterin Hellena Harttung und Joachim Musch (Grüne) sehr deutlich. Sie sind in Sorge, dass die Stadtteile Mitte und Östliche Vorstadt durch zu erwartenden Verkehrsverlagerungen in erheblichem Maße in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Sie appellierten, flankierende Maßnahmen sofort mitzuplanen, um das beispielsweise Am Dobben, am Sielwall und am Breitenweg zu verhindern. Nun hat der Beirat bis zum 6. Mai Zeit, sich dazu zu äußern. Der Verkehrsversuch in der Martinistraße sei nicht Teil der Fortschreibung des VEP, der sich sowieso stetig durch die Beteiligung des Projekt-Beirates ändere, sondern eben Teil des Innenstadtkonzeptes, unterstrich Weiland. Stürck betonte allerdings auf Nachfrage, dass beides eng miteinander verzahnt sei.

Immer wieder hartnäckig nachgefragt wurde aber auch von Jonas Friedrich (Grüne) in Sachen Einrichtung von Tempo 30 in der Straße Am Dobben. Gerade vor dem Hintergrund der zur erwartenden Verkehrsverlagerung, sobald der Verkehrsversuch in der Martinistraße gestartet wird. Claudia Stürck konnte darauf nur ausweichende Antworten geben. Sie gab auch einen Ausblick auf die Zukunft der Parkhäuser im Bereich Mitte und versicherte, dass der fußläufige Weg von den Parkhäusern in der Bahnhofsvorstadt in die City aufgewertet werden soll. Beschlossene Sache ist, dass das Parkhaus Mitte abgerissen werden soll, wenn denn die Pläne von Investor Kurt Zech aufgehen sollten. Zurzeit werde zudem geprüft, ob das Parkhaus am Dom zur Quartiers- beziehungsweise Fahrrad-Garage umgenutzt werden kann. Deutlich mehr Platz soll in den Parkhäusern am Brill und Pressehaus den Tagesgästen eingeräumt werden, was eine Reglementierung der Dauerparker nach sich zieht.

Mehr zum Thema Verkehrsberuhigung in der Innenstadt Verkehrsexperiment Martinistraße Die Martinistraße nimmt in der Bremer Innenstadt jeden Tag durchschnittlich 16.500 Fahrzeuge auf. Von Sommer an soll die Magistrale nur noch eingeschränkt befahrbar sein ... mehr »

Mehr Platz für Rad- und Fußverkehr

Schließlich sieht die Fortschreibung des VEP vor, dass im Bereich der Innenstadt rund 650 Parkplätze wegfallen sollen, um dem Rad- und Fußverkehr mehr Platz einzuräumen, wie Stürck erläuterte. Auch der Schüsselkorb soll autofrei werden. Zusätzlich sollen pro Jahr bis zu fünf Quartiere in der gesamten Stadt zu weiteren Bewohnerparkzonen umgewidmet werden. Da kommt Joachim Musch (Grüne) dann doch der Fokus auf die Aufwertung der Bahnhofsvorstadt entschieden zu kurz, auf die der Beirat Mitte schon seit 2014 gedrungen hatte. „Davon ist jetzt nichts mehr zu hören“, monierte er. Stürck argumentierte mit der angestrebten Verbesserung der Barrierefreiheit und der Querungsmöglichkeiten. Es steht dahin, ob das einem Stadtteil helfen wird, dessen Entwicklung so mancher Stadtteilparlamentarier bereits auf der Kippe sieht. Das hatten jüngst Dirk Paulmann (CDU) und Holger Ilgner (SPD) betont.

Mehr zum Thema Serie: Chancen für die City Zukunft der Bremer Innenstadt: Was andere Städte machen In ganz Europa wird wie in Bremen nach Konzepten gesucht, wie die Innenstädte wiederbelebt werden können. Fünf Beispiele, welche Konzepte und Zukunftsmodelle es in ... mehr »

Für erheblichen Diskussionsbedarf bei den Beiratsmitgliedern sorgte auch die geplante Fahrradpremium-Route am Wall. Als Michael Flassig aus dem Mobilitätsressort gar von einer Tangente sprach, mit dem Ziel, das Nadelöhr der historischen Brücke an der Bischofsnadel zu entlasten, fragte Michael Rüppel (Grüne) sehr kritisch nach. Und Bei Dirk Paulmann (CDU) und Jonas Friedrich (Grüne) schrillten beim belasteten Begriff Tangente die Alarmglocken. Sie wiesen noch einmal darauf hin, dass der Beirat sehr empfindlich reagiere, sollte der Denkmalcharakter des Gartenkulturerbes angetastet werden. Auch hier lauten die Zauberworte des Mobilitätsressorts: Machbarkeitsstudie, Auswirkungsanalyse, Evaluation.

Schließlich ließen sich die Stadtteilparlamentarier auf den Stand hinsichtlich der geplanten, unterirdischen Fahrradparkplätze bringen. Laut Machbarkeitsstudien sind unterhalb des Domshofs 1900 Plätze geplant und 1125 im Brilltunnel.

Zur Sache

VEP-Fortschreibung bis 2025

Das Konzept der autofreien Innenstadt soll mithilfe des Verkehrsentwicklungsplans umgesetzt werden, der 2014 beschlossen wurde und 2018 in den Masterplan Green City mündete. 2019 wurde der VEP im Koalitionsvertrag verankert. Bis 2025 soll der Verkehrsentwicklungsplan kontinuierlich fortgeschrieben werden. Eine öffentliche Beteiligung an der Fortschreibung des VEP ist bis Freitag, 30. April, unter www.bremen-bewegen.de möglich und gewünscht.