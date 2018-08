"Wir waren in der Abwehr viel zu lieb und haben die gegnerischen Angreiferinnen mehr begleitet als festgemacht", warf sie ihrem Team vor. Der Dankesgruß des SFN Vechta kam vor allem von zwei Spielerinnen aus dem mittleren Rückraum und von halbrechts: Die semmelten den Gästen zusammen 25 Bälle ins Netz. Mehr als die Hälfte der Gegentreffer, an denen allerdings die Habenhauser Abwehr als Kollektiv Schuld war. Denn wenn in einer 3:2:1-Deckung nicht richtig verschoben und vor allem nicht aggressiv attackiert wird, dann wackelt eben ganz schnell der gesamte Verband. Verschärfend kam hinzu, dass Inga Heinrich im Habenhauser Tor wie ihre Vorderleute einen schwarzen Tag erwischte und damit nicht der gewohnte Rückhalt war.

Ihrem Angriff konnte "Zille" Wannmacher dagegen keine Vorwürfe machen. "Warum auch, bei 36 Toren?" sagt sie. Bis zum 11:11 hatte ihre Mannschaft das Spiel völlig ausgeglichen gestaltet, danach setzte sich Vechta mit dem 14:11-Zwischenstand leicht ab. Der Knackpunkt des Spiel war jedoch, als der ATSV Habenhausen nach dem 15:19 mit 16:24 ins Hintertreffen geriet. Das holte er nie mehr auf.

ATSV Habenhausen: Heinrich, Barzda; Dietz (2), S. Klün (4), I. Klün (9/5), Köster (3/1), Kumpf, Peek (2), Abbes (3), Behnken, Brandt, Pleines (9), Maas (4)