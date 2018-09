Alice Kanterian stammt aus Rumänien, lebt seit ihrer Kindheit in Deutschland und kann in sechs Sprachen simultan übersetzen. Diese Fähigkeiten waren bei der Berlinale gefragt. (Gerbracht)

Steintor. Im Alter von zwölf Jahren ist Alice Kanterian von Rumänien nach Deutschland gekommen. Sie hat sich zur Konferenzdolmetscherin ausbilden lassen, und in ihrem Beruf kommt sie sehr viel herum. Gerade erst ist sie von der Berlinale zurückgekehrt, wo sie das Team des rumänischen Films "Pozitia Copilului" (Die Stellung des Kindes) begleitet hat. Regisseur Calin Peter Netzer, für den sie übersetzte, hat den Goldenen Bären für seinen Beitrag erhalten.

Ihre eigene Lebensgeschichte bietet im Grunde auch Stoff für einen Film: Alice Kanterians Vater ist armenischer Abstammung. Durch Tabakhandel zu Wohlstand gekommen, zogen er und seine deutsche Frau mit ihren beiden Kindern von Rumänien nach München zu den Großeltern. Innerhalb eines Jahrs sei es ihr gelungen, sich für den Besuch des Gymnasiums in Deutsch, Französisch und Mathematik zu qualifizieren, sagt Alice Kanterian. Im Alter von 15 Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Barnstorf im Kreis Diepholz. Ihr Bruder und ihr Vater blieben in München.

In Bremen begann Alice Kanterian Romanistik und die Kulturgeschichte Osteuropas zu studieren. Im fünften Semester ging sie, unterstützt durch das Erasmus Programm, nach Spanien, um nach einem Semester nach Paris zu wechseln. Gegen Ende ihres Studiums in Bremen übersetzte sie für die Justiz in Bremen und Niedersachsen. Vereidigte Dolmetscherin sowohl für simultanes, als auch für konsekutives (nachfolgendes) Übersetzen wurde Alice Kanterian zuerst für Rumänisch, dann auch Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und Russisch.

Während ihr Bruder Edward Kanterian sich der analytische Philosophie gewidmet, einen Doktortitel hat und Bücher über Philosophie, über Wittgenstein und den Holocaust für die englischsprachige Welt veröffentlicht und an Universitäten in England und den USA lehrt, hat Alice Kanterian ihre Sprachkenntnisse bei einem Jahresaufenthalt in Los Angeles und im französischen Nizza vertieft. Sie arbeitet als selbstständige Konferenzdolmetscherin und wird gebucht, vor drei Jahren erstmals zur Berlinale mit der rumänischen Filmvorstellung "Wenn ich pfeifen will, dann pfeife ich", aber sie fährt auch zu Airbus-Tagungen in Toulouse, dolmetschte in Breslau oder übersetzte die deutschen Entertainer Jauch und Gottschalk für das rumänische Fernsehen.

Kurzfristig fragte das Dolmetscherbüro der Berlinale für das rumänische Filmteam an. Im Protokoll der Sitzung zum Ablauf der Berlinale für alle Teilnehmer lernte sie Luminita Gheorghiu kennen, die die Mutter in "Child‘s Pose" spielt und in ihrer rumänischen Heimat ein Star ist. Für Regisseur Calin Peter Netzer brauchte Alice Kanterian nicht übersetzen, denn er spricht Deutsch. Er war im Alter von acht Jahren nach Deutschland gekommen und mit Neunzehn zum Filmstudium nach Rumänien zurückgekehrt.

Alice Kanterians übersetzte am Eröffnungstag morgens während der Filmvorführung simultan den rumänischen Film mit englischen Untertiteln für Zuschauer und Jury ins Deutsche. "Im Untertitel hieß es: Sie hält ihn am Schwanz fest wie eine Maus. Gemeint war sinngemäß vom Rumänischen ins Deutsche übertragen: Sie hält ihn an der kurzen Leine", erzählt Alice Kanterian: "Und dabei sitzt du in der Dolmetscherkabine wie im fünften Stock, beugst dich vor, um sehen zu können, und musst simultan bleiben."

Per SMS zurückgebeten

Im Film, der auf Deutsch "Die Stellung des Kindes" heißt und in den Kinos anläuft, geht es erstmals um die gesellschaftliche Oberschicht Rumäniens, weswegen er zum "Neuen Realismus" gezählt wird. Cornelia, gespielt von Luminita Gheorghiu, genießt ungehemmt ihren Luxus. Als ihr Sohn Barbu einen Jungen anfährt und das Kind stirbt, sind der Mutter alle Mittel recht, um ihm eine Gefängnisstrafe zu ersparen. Sie versucht Zeugen zu bestechen und will sich die verwaisten Eltern mit Geld gefügig machen. Barbu überlegt, wie er dem Einfluss seiner Mutter entkommen kann.

Alice Kanterian übersetzte auf der Berlinale nachmittags für Pressekonferenzen und war per Funkmikrofon für eine Dokumentation des Rundfunks ständig in Aufzeichnung. Das achtköpfige Filmteam, dem sie zur Verfügung stand, konnte weitgehend auf ihre Dienste verzichten, denn Regisseur Calin Peter Netzers Eltern waren aus Stuttgart angereist und der Drehbuchautor Razvan Radulescu spricht ebenfalls deutsch – er lebt in München. Für Presse- und Fernsehteams aber war die Konferenzdolmetscherin eine Hilfe. Der Montag endete im Grand Hyatt Berlin, der Dienstag mit einem Empfang in der rumänischen Botschaft. Am dritten Tag war Schluss. Abreise. Als die Jury sich am Sonnabend beriet, erhielt Alice Kanterian eine SMS: "Wir brauchen dich noch mal. Bitte melde dich." Auch das abgereiste Filmteam wurde zur Preisverleihung gebeten, ohne zu wissen, was kommt. Florin Serban aus Rumänien hatte 2010 für "Wenn ich pfeifen will, dann pfeife ich" keinen Bären erhalten. Alice Kanterian setzte sich noch einmal in den Zug und war 18.45 Uhr in der Dolmetscherkonferenz. Um 19 Uhr begann Anke Engelke mit der Moderation, bat Team um Team aufs Podium. Erstlingsfilm, Internationaler Kurzfilm, Berlinale Kamera, alles wurde vergeben, Calin Peter Netzer noch immer nicht erwähnt. Dann sagte Engelke: "Der Goldene Bär für den besten Film geht an ,Pozitia Copilului’ von Calin Peter Netzer."

"Ich steh unter Schock", übersetzte Alice Kanterian Calin Peter Netzers erste Worte auf dem Podium in mehrere Sprachen. Am Ende der Feier lief der Siegerfilm, aber Alice Kanterians Arbeit war noch nicht beendet. Sie schrieb einen Bericht für die rumänische Presse, bevor sie abreiste, heim ins Viertel. "Bremen", sagt die Dolmetscherin auf Deutsch, "ist für mich die schönste Stadt."