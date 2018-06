Till-Farin (links) aus Walle, Anna aus Osterholz und Lennert aus Schwachhausen spielen auf der Dreptefarm die Drei von der Nektartankstelle und probieren die Nektartropfen aus frisch gepflückten Blüten. FOTOS: NABU

Wulsbüttel (wk·mf). Sönke Hofmann hat keinen Zweifel: "Tarzan wäre begeistert!" Nicht, dass Jane auf der Dreptefarm eingezogen wäre: Die Kinder der Sommerfreizeit im Schullandheim des Naturschutzbundes (Nabu) haben auf ihren Wanderungen Lianen entdeckt. "Echte Lianen, hier bei uns!", versucht Hofmann, der sich als gelernter Förster mit heimischer Flora auskennt, die Kinder zu begeistern. "Jelängerjelieber" werde die Pflanze auch genannt. Oder schlicht Waldgeißblatt.

"Besonders bei den Abendwanderungen des Sommerlagers duften die Lippenblumen und werden frisch geerntet", berichtet der Farmleiter, der eine seiner "schönsten Sommererinnerungen" mit dem Waldgeißblatt verbindet: "Durch die Natur butjern und immer einen ,Jelängerjelieber’-Kelch im Mundwinkel!"

Eine heimische Liane, die abends lieblich duftet: das Waldgeißblatt.

Die Pflanze zähle tatsächlich zu den Lianen und ranke sich oft mehrere Meter an Bäumen empor, bringt Sönke Hofmann seinen jungen Feriengästen bei. Anders als andere Kletterpflanzen schade das Geißblatt den Bäumen, an denen es sich emporrankt, auch nicht weiter. "Nach einigen Jahrzehnten kann das Gewicht der Kletterstaude für manchen Ast zu viel werden oder der Stamm wird durch einwachsende Triebe geschwächt, aber das dauert", betont Sönke Hofmann, der schon gleich wieder mit einer weiteren botanischen Besonderheit aufwarten kann: Im Gegensatz zu den meisten Windepflanzen wachse das Waldgeißblatt im Uhrzeigersinn, also rechtsdrehend. Und "Jelängerjelieber" sei auch kein Schmarotzer wie beispielsweise die Mistel. Für Nährstoffe und Wasser sorge die Pflanze mit ihren tiefreichenden Wurzeln selbst, ihre eigenen Blätter betrieben Photosynthese.

"Italian Honeysuckle" wird das Geißblatt, das von Mai bis Juli blüht, gern genannt. Die getrockneten trompetenförmigen Blüten wurden früher in der Heilkunde verwendet. Einen Sud aus den Blättern trichterten beispielsweise die alten Kelten vorzugsweise Leberkranken ein. Blaufärber bereiteten einen Auszug aus den Wurzeln zu. Heute ist die Pflanze aus der Familie der Geißblattgewächse und der Gattung der Heckenkirschen bei Hobbygärtnern als schmückende Ranke beliebt. Sogar auf dem Balkon kann das Geißblatt gedeihen, wenn es genug Sonne bekommt.

Das weckt Erinnerungen an Sommerferien im Kreise anderer Kinder und Jugendlicher.

Trotzdem ist auch das Waldgeißblatt keine Blütenpflanze, die jeden betört. Bienen fliegen an ihr vorbei. "Der lange Blütenkelch muss schon prall gefüllt sein, damit wenigstens Hummeln drankommen, für Honigbienen ist das nichts", weiß Sönke Hofmann. Die Zielgruppe des Waldgeißblatts sind Nachtfalter, weshalb er abends am stärksten duftet.

Anna aus Osterholz, Till-Farin aus Walle und Lennert aus Schwachhausen spielen die drei von der Nektartankstelle und probieren die Nektartropfen aus frisch gepflückten Blüten. "Man muss den grünen Knubbel hinten vorsichtig abbeißen, aber nicht zu weit, sonst ist der süße Saft mit futsch", erklärt Anna den anderen. "Ich schmeck nix", verkündet Anne, die im Peterswerder zu Hause ist. Und ihre Freundin Amely aus dem Viertel findet den Geschmack des Nektars komisch. "Da ist ja auch nur ein ganz kleiner Tropfen drin", erklärt der 14-jährige Bruno aus der Neustadt den beiden, "keine Tafel Schokolade." Gemeinsam mit Philipp aus Bremen-Nord hat Bruno ganze Blütentrauben gebunkert, wie Sönke Hofmann beobachtet hat.

"Auf den Freizeiten darf ich jedes Mal meine eigene Kindheit neu durchleben", schwärmt der Farmleiter. "All die Abenteuer, die quirligen Fantasien und die ,ewigen‘ Freundschaften scheint es in Abwandlungen in jeder Generation zu geben." Und allen, die Mythen mögen, erzählt er: "Diese Pflanze war der germanischen Göttin Sjoefna geweiht, die für die allererste Liebe zuständig war." Nicht alle währten ewig. Aber: Je länger, je lieber.

Die Freizeit auf der Dreptefarm des Naturschutzbundes in Wulsbüttel läuft bis zum 1. September wochenweise von Sonnabend zu Sonnabend. Im Internet steht auf www.nabu-bremen.de das tägliche Online-Tagebuch. Für Restplätze nimmt der NABU noch Anmeldungen unter 3 39 87 72 an.