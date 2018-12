Architekt Carsten Lorenzen (links) und Kollege Gero Heck betrachten ihren Siegerentwurf. Sie haben sich gegen zwei Konkurrenzen durchgesetzt. (FRANK THOMAS KOCH)

Steintor·Hulsberg. Der Beirat Östliche Vorstadt hat sich am Dienstagabend in einer Sondersitzung mit dem Entwurf des Architekten Carsten Lorenzen für das Neue Hulsberg-Viertel befasst und ihn als gut befunden. Diskussionen lösten die Pläne aus, das Quartier im Oktober auf einer Immobilienmesse vorzustellen. Auch in welcher Form die Bürgerbeteiligung weitergehen soll, steht noch nicht fest.

So voll wie bei den Bürgerforen war es dieses Mal nicht. Dennoch waren viele derjenigen zur Sondersitzung des Beirates der Östlichen Vorstadt am Dienstagabend gekommen, die sich an den Bürgerforen auch schon beteiligt hatten. Der Beirat besprach in der Friedensgemeinde den Entwurf des Kopenhagener Architekten Carsten Lorenzen für das Neue Hulsberg-Viertel, der von einer Fachjury zur weiteren Bearbeitung empfohlen wurde.

Nachdem Florian Kommer von der städtischen Gesellschaft Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte beschrieben hatte, wo man sich im Verfahren aktuell befinde, ging Eva Herr vom Bauressort auf die Entwürfe aller am Wettbewerb beteiligten Architekten ein. Obwohl Carsten Lorenzen die Jurystimmen erhalten hat, habe auch er einen Hausaufgabenzettel an die Hand bekommen, den es abzuarbeiten gelte, sagte Eva Herr. Beispielsweise hat der Architekt die bauliche Situation zur St.-Jürgen-Straße hin weitestgehend beibehalten. Das werde aber als Trennung empfunden, und der Architekt wurde gebeten, das neue Hulsberg-Viertel stärker an die Straße und das Nachbarquartier zu orientieren. Außerdem sei noch nicht klar, welche Bestandsgebäude tatsächlich erhalten bleiben sollen, auch die Kinderklinik an der Bismarckstraße stehe noch zur Diskussion. Insofern gibt es an dem Entwurf noch einiges zu arbeiten. "Das kann man aber machen, ohne dass das Konzept verloren geht", sagte Eva Herr.

In der Diskussion wurde dann deutlich, dass den Menschen die Verkehrssituation unter den Nägeln brennt. Wie viel zusätzlicher Verkehr wird erwartet? Hat er Auswirkungen auf die Nachbarquartiere, in denen eh schon viel zu viele Autos stehen? Soll es eine zusätzliche Buslinie geben oder die Straßenbahnhaltestelle Am Hulsberg vorverlegt werden? Dazu gebe es noch keine Entscheidungen, sagte Florian Kommer. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die die zusätzliche Buslinie betreiben müsste, prüfe die unterschiedlichen Möglichkeiten und deren Wirtschaftlichkeit.

Eine größere Diskussion gab es zu Plänen, das neue Hulsberg-Viertel im Oktober auf der Immobilienmesse Expo Real in München vorzustellen. Viele Besucher der Beiratssitzung einschließlich Ortsamtsleiter Robert Bücking und Beiratsmitglied Rainer Stadtwald (beide Grüne) meldeten Bedenken an, so früh schon in die Vermarktung des Geländes einzusteigen.

"Die Messe ist ein Platz, wo sich die deutsche Immobilienbranche trifft und Kontakte knüpft", versuchte Florian Kommer Publikum und Stadtteilpolitiker zu beruhigen. Die Messe sei eher ein Ort der Imagepflege, nicht des Verkaufs. Solange noch kein Bebauungsplan stehe – das könnte erst Anfang 2015 der Fall sein -–wären die Grundstücke für Käufer und Investoren ohnehin noch uninteressant. Man wolle das neue Quartier aber jetzt schon ins Gespräch bringen, damit dann 2016, wenn mit dem Bau des Quartiers begonnen werden soll, auch gleich schon Investoren bereitstehen.

Verkauft werden sollen die Grundstücke aber nicht nur an Großinvestoren, sondern auch an Unternehmen wie die Gewoba und an alternative Bauherren wie Genossenschaften oder Baugruppen aus Privatleuten. Der Bürgerschaftsabgeordnete Arno Gottschalk (SPD), der als Besucher an der Sitzung teilnahm, riet den Versammelten, sich jetzt schon ernsthaft Gedanken über Genossenschaften und ähnliches zu machen. Man habe in Bremen keine Erfahrung damit und müsste sich über die Rahmenbedingungen schlau machen und dann natürlich Menschen finden, mit denen eine solche Zusammenarbeit möglich wäre. Das alles brauche Zeit.

In seinem einstimmig gefassten Beschluss bezeichnet der Beirat den Entwurf als gute Grundlage, um die in der Bürgerbeteiligung ausgearbeiteten Ziele verwirklichen zu können. Wenn es um die weitere Ausarbeitung des Entwurfs geht, möchten die Stadtteilpolitiker weiter mitreden und auch die Bürgerbeteiligung fortführen.

Auf der Internetseite www.neues-hulsberg.de sollen die Bürgerinnen und Bürger bald Vorschläge einreichen können, in welcher Form die Bürgerbeteiligung künftig laufen soll.