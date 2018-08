Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat über 1000 zusätzliche Fahrradabstellbügel organisiert und gibt Tourentipps. Der WESER-KURIER lädt Kinder zu Lesungen, einer Klimafreunde-Rallye, zum Basteln und zum Spielen ein. Aus dem Bürgerhaus Weserterrassen kommen die Hip-Hop-Gruppe "Die Kleinen Strolche" und ihre Gäste aus Lettland, die Tanz- und Gesangsgruppe "Tu un es" (Du und ich). Sie treten am Sonnabend, 9. Juli, um 15 Uhr auf.

Susanne von Essen und Carsten Werner haben für das künstlerische Programm insgesamt über 100 Solisten und Gruppen gewonnen. Im Radio-Bremen-Vier-Zelt läuft beispielsweise der Bandwettbewerb "Live in Bremen", auf der "Flut"-Bühne ist unter anderem Bluesrock zu hören, und im Hofnarr-Zelt der Schwankhalle Pop.

Weil Bremen "Hauptstadt des fairen Handels" werden will, hat sich auch die Breminale unter das Motto "fair" gestellt. Kooperationspartner sind der Verein Sozialökologie, die Bildungsagentur ProZept aus Oldenburg und das Klimahaus Bremerhaven. Erstmals fahren Bio-Bauern, Gastronomen und Firmen, die landwirtschaftliche Bioprodukte verarbeiten, an allen fünf Tagen Öko-Gerichte auf. Außerdem wird viel über Bio gesprochen - beim Essen, an Infoständen und in Talkrunden.

Für Sonntag, 10. Juli, können sich Öko-Genießer Plätze sichern: Um 11 Uhr auf dem gesperrten Osterdeich das erste Bremer Bio-Deichbankett eröffnet. Bis 14 Uhr darf zwischen Theatergarage und Altenwall an festlich gedecktem Tisch gespeist werden. 200 Deichbankett-Gutscheine werden verkauft, für die zehn Euro bekommt man einen Salat und ein Hauptgericht. Getränke und weitere Speisen gehen extra. Die Gutscheine gibt es im Bauernladen der EVG, Beim Paulskloster 28, der heute und morgen von 16 bis 19 Uhr, am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist, und beim Verein Sozialökologie, Am Dobben 43a, unter Telefon 3499077.

Das Programm der Breminale steht im Internet auf www.breminale.de.