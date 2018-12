Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Blallas Werke ab heute in Bremen

Ellenerbrok-Schevemoor. Einblicke in Leben und Werk des Künstlers Wolfgang Ewald Hallmann (1941 bis 1997) gewährt die Ausstellung "Ecce Blalla! Abstürze und Höhenflüge", die heute, 5. Mai, um 16 Uhr in der Galerie im Park auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost, Züricher Straße 40, eröffnet wird und dort bis zum 28. Juli zu sehen ist. Hallmann alias Blalla, ein früher Weggefährte Rio Reisers, war ein Einzelgänger der deutschen Nachkriegskunst. Eine Psychose brachte ihn 1971 in die psychiatrische Abteilung der Städtischen Klinik Havelhöhe in Berlin. Eine Erfahrung, die sein Leben und seine Kunst nachhaltig veränderte. Blallas Lebenserfahrungen mündeten in der Autobiografie "Curriculum Vitae", bestehend aus 149 Linolschnitten und dazugehörigen Texten, die das Zentrum der Wanderausstellung bildet. "Wir sind eine von nur vier Stationen in Deutschland, an denen diese faszinierenden Bilder zu sehen sind", sagt Achim Tischer, der Leiter der Galerie im Park. Der Bremerhavener Psychiater und Autor Uwe Gonther hält im Begleitprogramm heute, 5. Mai, um 19 Uhr den Vortrag "Hölderlin, van Gogh und andere. Göttlicher Wahnsinn und Psychose bei Künstlern".