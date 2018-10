Altstadt. Das Rennen ist gelaufen: leise, CO2-neutral und sehr vergnüglich. Die "Große Wallfahrt" der Seifenkisten hat am Sonntag viele Erwachsene, Jugendliche und Kinder zum Wallfest pilgern lassen. Der Andrang war groß, nicht nur an der Piste, auch in den Geschäften und Lokalen.

Die Polizei war nicht nur mit ihrem Borgward vertreten, sondern schickte auch eine Seifenkiste ins Rennen.

Als Rennleiter hat Nils Bellmann vom Beschlaghaus am Wall diesmal nur zugeguckt. Sein Geschäftspartner Alfred Albers ist gefahren. Nächstes Mal aber will Bellmann selbst starten. "Das werd ich mir nicht nehmen lassen", sagt der Geschäftsmann, während sein Bruder Thomas Bellmann schon den Rennwagen demontiert. Das Fahrwerk war nur geliehen.

Das nächste Seifenkistenrennen kommt bestimmt. "Wir sind schon in den Planungen für 2013", sagte Nils Bellmann gestern. Er nimmt auch schon Anmeldungen an, und sein Bruder denkt über einen neuen, motorlosen Wagen nach. "Es muss eine leichtere, windschnittigere Version sein", sagen die beiden. "Die Leichten waren eindeutig im Vorteil." Auch den Sprecher des Rennens, Werner Ross, möchte Nils Bellmann 2013 gerne wieder dabei haben. Der Wittenberger, im Hauptberuf Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk, sei beim Publikum angekommen.

Seifenkistenrennen sind auch für Erwachsene ein großer Spaß: Alfred Albers vom Beschlaghaus am Wall rollt die Rampe hinunter. Das Fahrzeug ohne Motor ist inzwischen schon auseinandergenommen. Im nächsten Jahr muss Ersatz her. (Fotos: Christina Kuhaupt)

Fotostrecke auf www.weser-kurier.de/bremen. Die Website der Wallfahrt heißt wallfest@die-grosse-wallfahrt.de. Die Anmeldung läuft.