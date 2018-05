Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bücherflohmarkt an Spieletagen

Spa

Altstadt. Während der Spieletage gibt es im Bamberger-Haus der Volkshochschule (VHS) an der Faulenstraße 69 am Wochenende, 2. und 3. März, auch einen Bücherflohmarkt. Beschäftigte der Volkshochschule haben die Literatur gespendet. Geschmökert und gestöbert werden kann an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Die Bücher kosten zwischen ein und drei Euro. Der Erlös kommt den Lese- und Schreibkursen der VHS zugute. Seit über 30 Jahren gibt es Kurse, in denen Erwachsene das Lesen und Schreiben lernen können.