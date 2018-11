Bremen. Den Boden unter den Füßen im Blick zu behalten, soll sich jetzt im Viertel auch aus künstlerischer Sicht lohnen: Der Bildhauer Georg Mann hat begehbare Kunststeinplatten als Teil eines steinernen Bilderbuches vor den Altbremer Haus in der Feldstraße 29 im Bürgersteig eingelassen.

"Heute bitte nicht betreten", steht in Schreibschrift auf einer Schutzpappe, die ein Stück Gehweg vor der Feldstraße 29 zudeckt, bis der Zement darunter ausgehärtet ist. Am Abend ist es endlich soweit: Zwei Dutzend geladene Gäste sind dabei, als Bildhauer Georg Mann die Pappe entfernt und die erste Seite des steinernen Bilderbuchs der Öffentlichkeit übergibt.

Einen Tag zuvor hatte der Künstler aus Halle an der Saale die Steinlithografie, ein Flachrelief aus "Untersberger Marmor" in den Gehweg eingelassen und Stunden damit verbracht, den sehr festen Straßengrund zu bearbeiten. Georg Mann hat ein Konzept entwickelt für Steinplatten in Gehwegen. Er entwirft sie gemeinsam mit den Hauseigentümern oder den Bewohnern , so dass sich im Laufe der Zeit ein steinernes Bilderbuch in einer Stadt ergibt.

"Dass die Bremer Fußwegplatten so mächtig sind, hätten wir gar nicht gedacht", sagt Auftraggeber und Radio Bremen-Veteran Klaus Jochims. In der Mitte von vier Gehwegplatten ist das Relief eingebettet. Der Journalist ist begeistert von dem Traum des Künstlers "ein betret- und belebbares steinernes Bilderbuch" zu erschaffen. Und die erste steinerne Bremer Bilderbuchseite hat Klaus Jochims jetzt genau vor seiner Haustür. Er ist gespannt auf die Reaktionen der anderen, als der Künstler vorsichtig die Pappe vom Asphalt löst und das Kunstwerk zum Vorschein kommt.

Zwei üppige Frauenakte schälen sich aus dem Grund. Oder wie es ein Betrachter ausdrückt: "Vielleicht die gleiche Dame von zwei Seiten." Die beiden haben Kochlöffel dabei, das erklärt Georg Mann als Hinweis auf die Leidenschaft zum Kochen des Auftragsgebers.

"Die Platten als Bilderbuchseiten haben immer mit dem Haus und den dort lebenden Menschen zu tun vor dem sie liegen", sagt Claudine Bimmermann. Sie erzählten eine Geschichte. "Wir kochen und essen gerne. Sinnlichkeit und Genuss ist uns wichtig", so sei das Motiv entstanden", sagt sie und verteilt fürsorglich selbstgebackenen Lachs-Cake an die Gäste. "Der Stein muss sich erst an das Bremer Wetter gewöhnen", sagt Claudine Bimmermann mit Blick zum bewölkten Himmel.

Einige der Gäste schauen sich das Kunstwerk länger an und diskutieren darüber. "Das ist doch kein Kochlöffel, das ist unser Bremer Schlüssel", da sind sich viele einig. Die Form mit Vierpassreite erinnert tatsächlich viel mehr an das hanseatische Symbol. Doch der Künstler sieht das anders. Ihn freut es, dass jeder etwas Eigenes darin sieht.

Für Georg Mann, Jahrgang 1976, sind diese Bilderbuchseiten "neue Wege". "Meine Idee ist, eine öffentliche und für jedermann zugängliche Galerie der Bürgerkultur zum Leben zu erwecken. Im Sinne eines gemeinschaftlichen Bewusstseins", sagt er. "Mein Anliegen ist es, diese Stadt mit der Hilfe von Bewohnern und meinen Möglichkeiten einen Schritt lebens- und betretenswerter zu machen. Die Bilderbuchseiten sollen den Alltag bereichern."

So steht auch in seinem Faltblatt zu lesen: "Ich bin mir sicher, Sie alle kennen Geschichten, an die man sich gerne erinnert, auch und gerade wenn sich der Kopf schwer zu Boden neigt." Der Bildhauer möchte jedem die Möglichkeit geben, selbst erlebte oder lokal spezifische Motivvorschläge zum festen Teil der Stadt werden zu lassen.

Klaus Jochims hat den Künstler über den Freundeskreis seiner Frau in Halle kennengelernt und in Manns Atelier zum ersten Mal die Platten bestaunt und war gleich angetan. "Die Idee mit dem steinernen Bilderbuch hat der Bildhauer in erster Linie für Halle entwickelt, aber die Behörden waren ein wenig zögerlich", sagt Jochims.

Seit einem Jahr warte der Künstler auf Zustimmung, habe aber dennoch ein paar steinernde Bilderbuchseiten in Halle verlegt, was die Stadt auch wusste. "Da mir die Steinplatten in Halle so gut gefielen, habe ich einfach ausprobiert, ob ich den Traum des Künstlers nicht auch nach Bremen holen kann. Zum Glück spielte die Kulturbehörde wunderbar mit", erzählt er. Unterstützt von Rose Pfister, die wiederum Helga Sporleder vom Amt für Straßen und Verkehr positiv stimmte, waren in kurzer Zeit alle bürokratischen Regelungen erledigt. Die Bemühungen und Entwicklungen des Entwurfs von Halle nach Bremen hätten sich gelohnt. Nun hofft Klaus Jochims, dass sich weitere Kunstinteressierte an dem steinernen Bilderbuch beteiligen.