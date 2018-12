Baudeputation ließ Raabs Rede zu

Bunkerabriss aus Bürgersicht

Altstadt·Peterswerder (jaz). Ein Novum hat es in der Baudeputation gegeben: Bei der Sitzung am Donnerstag durften sich Bürger äußern. Das ist eigentlich nur Deputierten vorbehalten. Die Deputation hörte sich einen Bericht der Verwaltung zum Abriss des Bunkers in der Braunschweiger Straße an. Die Anwohner wehren sich dagegen. Gotthard Raab durfte das Anliegen der Anwohner den Deputierten vortragen.