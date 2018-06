Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Stadtteil hat Lust auf Musik

Mf

Östliche Vorstadt. Wo die Musik spielt, ist am Wochenende im Viertel keine Frage: bei der Stadtteillust auf den Weserwiesen am Bürgerhaus. Um 20 Uhr treten dort, wie bereits angekündigt, am Sonnabend, 7. Juli, die "Swingin’ Fireballs" in Aktion. Am Sonntag sind dann "Suddenflow" (11 Uhr), das Ulf Manú Quartett (15 Uhr) und "Sax und Schmalz" (17 Uhr) auf der Wiese. Gabriele Banko und Johannes Grundhoff haben ihren Auftritt schon am Dienstag absolviert. Die beiden sangen im Bürgerhaus Weserterrassen (Bericht folgt in einer der kommenden Ausgaben). Und als nächste sind die Bands der Breminale an der Reihe, ein Stück weserabwärts.