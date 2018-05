Motiviert für den Einsatz: Die Schulsanitäterinnen und Sanitäter der Gesamtschule Mitte an der Brokstraße mit der Lehrerin Edith Faust. (Walter Gerbracht)

Der 14-jährigen Schülerin der Gesamtschule Mitte (GSM) wird schwindelig, sie muss sich hinlegen. „Einen Arzt, schnell“, ruft die 15-jährige Melissa ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu, dann setzt sie sich zu ihrer Schulfreundin und streichelt ihr beruhigend über den unverletzten Arm.

Damit hat Melissa bereits eines der wichtigsten Prinzipien der Ersten Hilfe angewendet: der verletzten Person mit ruhiger Stimme gut zusprechen, einen Rettungswagen rufen und die Unfallstelle absichern. Was in dieser Szene lediglich nachgestellt wird, kann in einem echten Notfall wertvolle Hilfe sein. Deshalb werden derzeit etwa 20 Schülerinnen und Schüler der GSM über den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zu Schulsanitätern ausgebildet.

Eine Übung auf dem Schulhof. (Walter Gerbracht)

Bei Unfällen oder Erkrankungen im Schulalltag kümmern sich derzeit mehr als 200 ausgebildete Schulsanitäter und Schulsanitäterinnen des ASB an insgesamt 20 Bremer Schulen in Bremen um die Erstversorgung von Mitschülern. Es wird medizinisches Grundwissen vermittelt, Erste Hilfe trainiert und ganz nebenbei auch die Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen gestärkt.

Eine Ehrensache

Die empathische, fürsorgliche Betreuung von Mitschülern in einer unangenehmen Situation wird oft mit einem dankbaren Lächeln gewürdigt. „Und das reicht mir schon“, betont der 14-jährige Erik, „bezahlt werden muss ich nicht, damit ich anderen Menschen helfe.“ Für ihn und seine Mitschülerinnen und Mitschüler sei Hilfe für Menschen in Notsituationen eine Ehrensache. „Ich möchte schließlich auch, dass mir jemand hilft, wenn es mir schlecht geht“, pflichtet die zwölfjährige Mara ihren Mitschülern bei.

Am Anfang der Ausbildung zum Schulsanitäter steht ein Erste-Hilfe-Kurs, durch den die Basis für die Tätigkeit als Schulsanitäter gelegt wird. „Den Schülerinnen und Schülern wird an drei Tagen sehr viel theoretisches Wissen vermittelt“, schildert Klassenlehrerin Edith Faust aus Huckelriede die ASB-Ausbildung der Schulsanitäter. Anschließend werde dieses Wissen in mehreren praktischen Einheiten angewendet und auf diese Weise verinnerlicht.

Den Abschluss bildet dann eine kurze Prüfung, in der die Schülerinnen und Schüler schriftlich und mündlich geprüft werden. „Das ist aber einfacher als so manche Klassenarbeit“, versichert der 14-jährige Max mit verschmitztem Grinsen. Im Schulsanitätsdienst-Lehrgang wird das Wissen um den menschlichen Körper erweitert, und es werden Fertigkeiten der medizinischen Diagnostik erlernt.

Puls, Blutdruck und Atemfrequenz sind im Schulsanitätsdienst vertraute Begriffe, deren Messung und Interpretation auch von den jungen Amateuren schnell beherrscht werden. „Wir haben vom ASB einen Erste-Hilfe-Koffer zur Verfügung gestellt bekommen“, sagt die Klassenlehrerin, „aber der ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet.“ Für mehr reiche das Budget der Schule derzeit nicht – „über Spenden würden sich die Schülerinnen und Schüler sehr freuen“.

Für die Lehrerin steht bei der Ausbildung zum Schulsanitäter auch das Überwinden von Ängsten im Mittelpunkt: „In einem wirklichen Notfall wissen die Schülerinnen und Schüler, was sie zu tun haben“, sagt Edith Faust, „durch diesen freiwilligen Kursus werden sie auf viele Eventualitäten vorbereitet.“

Mittlerweile hatten die beteiligten Schülerinnen und Schüler sogar schon ein paar kleinere Einsätze zu bewältigen – „aber das war alles kein Problem“, versichert Melissa, die später gerne zur Rettungssanitäterin ausgebildet werden möchte. Derzeit sei sie in der ASB-Jugendabteilung (ASJ) tätig. Sie mag die abwechslungsreiche Arbeit. „Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung“, sagt die Neuntklässlerin, „aber anderen Menschen zu helfen, ist wohl meine Lebensaufgabe.“

Und auch die zwölfjährige Clara hat bereits einer Mitschülerin erfolgreich Hilfe geleistet. „Sie hatte sich im Sportunterricht den Fuß verstaucht“, berichtet die Siebtklässlerin, „und ich konnte ihr ohne Probleme einen Stützverband anlegen.“

Und was die eigentliche Ausstattung der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter angeht, fragt sich die zwölfjährige Mara: „Warum wird eigentlich immer zuerst bei der Bildung gespart?“ Wer anderen helfen will, braucht auch die Ausrüstung dafür. Die ­Motivation stimmt schon einmal. Im Notfall hätte Lotte Hilfe.