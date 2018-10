Julia Baier (links) mit Ele Hermel von der Galerie Mitte. (Roland Scheitz)

Nicht zu vergessen die Fotokunst selbst. Oftmals arbeiten Fotoreporter auch künstlerisch, wie die in Berlin lebende Fotografin Julia Baier. Eine kleine Werkschau ist derzeit in der "Galerie Mitte im Kubo" zu sehen. Dabei folgt die Galerie ihrem Programm, Künstlerinnen und Künstler zu zeigen, die einst in Bremen ihren Lebensmittelpunkt hatten.

Julia Baier entdeckte als Studentin an der Hochschule für Künste ein Thema, das sie seither nicht mehr loslässt. Für ihre Diplomarbeit durchstreifte die begeisterte Schwimmerin die hiesigen Schwimmbäder. Das seien soziale Orte, an denen sich die Menschen wohlfühlten, sagt Baier. Es sei spannend zu beobachten wie Intimes, Privates sich im öffentlichen Raum präsentiere. Doch mit ihrem Kameraauge zielt sie seither weder auf Menschenmassen noch auf nackte Haut, die Fotografin wartet auf den besonderen Augenblick, der der Momentaufnahme etwas von Ewigkeit verleiht. Auf einem Sprungturm stehen Jugendliche dicht gedrängt und wirken wie gen Himmel gehoben. Und wenn Baier ein Pärchen im See entdeckt, dann zeigt sie es so selbstvergessen, dass sie Zweige am Rand mit ins Bild hinein nimmt, um die Betrachter ihres Standpunkts zu versichern.

Alles Schwelgerische liegt der in Passau aufgewachsenen Künstlerin fern und, was mehr wiegt, jegliche Manipulation. Baiers Fotos sind ein klares Bekenntnis zur Tradition, zum Authentischen. Denn die analoge Fotografie fordert jenen künstlerischen Blick, der die Komposition in einem kleinen Ausschnitt der Realität zu entdecken vermag. Es sei ihr wichtig, aus dem Vorhandenen zu schöpfen, sagt Baier. Und gewinnt der Realität poetische Momente ab, für die man sich Zeit nehmen muß.

Diesen besonderen Blick hat Baier in Bremen geübt. Bis 2002 fotografierte sie für die taz. Mittlerweile kommen ihre Aufträge auch von der FAZ, dem Kulturspiegel oder dem Magazin Neon. Zuletzt war sie für die Brigitte in Odessa unterwegs. Im Gepäck immer die kleine Leica. Statt Titel tragen die Fotos Ortsnamen: Westerland, Passau, Trabzon oder Brno. Die Ausstellung spannt einen Bogen von früheren Serien zum aktuellen Schaffen der Zweiundvierzigjährigen. Dabei gebe ihr das Thema Wasser nur ein Korsett, sagt Baier. Ob Wellen, Wasserstrahl oder Pfütze im Hinterhof, immer ist das Wasser auch Projektionsfläche für das Verrinnen der Zeit. So erzählen die mit weicher Tinte gedruckten und unprätentiös an die Wand genagelten Fotos zugleich vom alltäglichen Leben, manchmal melancholisch, manchmal auch komisch.

Die Schau ist bis 16. Dezember donnerstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr: www.galeriemitte.de.