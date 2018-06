Renate Hoffmann und Hea-Jung Kwon initiieren Austausch über Kontinente hinweg

Deutsch-koreanische Kunst in der Villa Ichon

Mf

Ostertor. "Raum-Finden", ein deutsch-koreanisches Ausstellungsprojekt, läuft bis 1. Sepember in der Villa Ichon, Goetheplatz 4. Zwei der Initiatorinnen sind seit vielen Jahren befreundet: Die Huchtinger Künstlerin Renate Hoffmann und die Universitätsdozentin Hea-Jung Kwon aus Südkorea haben an der Hochschule für Künste (HfK) Bremen studiert. Die beiden stellen nun in der Villa Ichon aus, gemeinsam mit Soo-Ja Kim, Na-Kyung Lee, Ki-Ja Hong und Kwang-Sook Kim aus Südkorea, der Bremer Künstlerin Marikke Heinz-Hoek und den Bremer Künstlern Andreas Grunert, Bogdan Hoffmann und Wolfgang Schmitz. Ein ausführlicher Bericht folgt in einer der nächsten Ausgaben.