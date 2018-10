Konzert im Bürgerhaus

Die Feuerbälle swingen wieder

Östliche Vorstadt (xis). Als "Deutschlands beste Swing-Jazzer" gelten sie in der Branche. Im Hamburger "Cotton Club" geben sie jedes Jahr ihr Abschlusskonzert. Aber auch in ihrer Heimatstadt sind die "Swingin’ Fireballs" ab und an zu hören, im Sommer zuletzt bei der Stadtteillust. Nun sind die Musiker um den charismatischen Conférencier und Sänger André Rabini aus Bremen-Nord wieder im Viertel. Am Mittwoch, 6. Februar, um 20 Uhr, spielen sie Swing im Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70b.