„Über die Meinungsfreiheit – und ihre Grenzen“ spricht Michael Brandt mit dem Autor Volker Kitz am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr im Hotel Strandlust, Rohrstraße 11. Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung geht es um das Verhältnis zwischen Meinungsfreiheit und anderen Grundrechten. Es geht nicht nur um das Verletzen religiöser Überzeugungen. Wie steht es zum Beispiel mit der Forderung an die Facebook-Betreiber, Hasstiraden aus Nutzerprofilen und Kommentaren zu löschen? Wie kann angesichts sinkender Hemmschwellen in den sozialen Netzwerken reagiert werden? Wie ist es um den eilfertigen Vorwurf der „Lügenpresse“ bestellt? Um Anmeldung unter 163 00 90 oder per E-Mail an die Adresse kas-bremen@kas.de wird gebeten.

XIK