Ralph Volkland (Mitte) hat die Khasis in Nordindien besucht. In Wort und Bild erzählt er am Freitag von seiner Reise. (Fr)

"Am meisten haben mich die Menschen und ihre unglaubliche Gastfreundschaft beeindruckt", sagt der gelernte technische Zeichner, der vor elf Jahren auch noch eine Ausbildung zum Fotografen absolvierte. Mit Kalkutta, Assam und Meghalaya führte ihn seine erste Reise gezielt in den Nordosten Indiens.

Drei Wochen lebte er bei den Einwohnern in Meghalaya, den Khasis, die noch viel ihrer ursprünglichen Kultur bewahrt haben. Der deutsche Gast wurde in die Kunst des Bogenschießens eingeführt und durfte über einhundert Jahre alte Bögen benutzen. "Bogenschießen hat bei den Khasis ungefähr den Status, den in Deutschland Fußball hat, es ist sehr wichtig", erklärt der Reisefotograf.

Volkland berichtet auch über den Lebensstandard. Für einen zweistelligen Beitrag konnte er drei Wochen in Meghalaya leben, was für die Khasis gleich ein ganzes Monatseinkommen bedeutet. Auch über das Leben abseits der touristischen Routen und den Alltag auf den Straßen Kalkuttas wird Volkland berichten, sowie über die beeindruckende Landschaft des Bundesstaates Assam. Das Leben der Menschen ist jedoch der Fokus der Reportage, es gehe weniger um "schöne Naturbilder".

Wahrhaftig grenzwertige Erfahrungen machte der Fotograf, als er auf seiner Reise versehentlich nach Bangladesch geriet und prompt bewaffneten Soldaten des Nachbarlandes gegenüberstand, die wenig begeistert von dem Versehen waren. Indische Soldaten hätten noch verhindern können, dass die Situation eskalierte, und hätten die Bangladeschis aufgefordert, die Grenzziehung klarer zu markieren, erzählt Volkland. "Wir waren gerade einmal hundert Meter auf der falschen Seite", erinnert sich Volkland.

In seinen Anfängen als Fotograf konzentrierte er sich auf regionale Vorträge in Deutschland, wurde jedoch schnell von anderen Fotografen und Weltenbummlern inspiriert, sich auf außereuropäische Routen zu begeben. Inzwischen tourt der Walsroder im Winterhalbjahr durch ganz Norddeutschland, um Vorträge zu halten.

Nach mittlerweile fünf Reisen nach Indien und zwei nach Südamerika – und guter Resonanz auf seine Vorträge – will sich Ralph Volkland künftig breiter aufstellen: Ein Geschäftspartner, ebenfalls Fotograf, werde hinzukommen. Die Vortragsreisen sollen auf den kompletten deutschsprachigen Raum, Österreich und die Schweiz eingeschlossen, ausgeweitet werden. Ein neues Projekt, zum Teil von Sponsoren finanziert, soll eine Reise quer durch Südamerika ermöglichen, für Touristen, die es ein wenig individueller mögen.

"Eine Reise durch Kalkutta, Assam und Meghalaya" von Ralph Volkland am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr im Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1a. Die Karten kosten sieben, ermäßigt fünf Euro (mit Nachweis).