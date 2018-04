Die Suche nach der großen Liebe bleibt auch in Zeiten des Internets turbulent, wie Regisseurin Heidi Jürgens und Schauspielerin Lesley Jennifer Higl auf dem Theaterschiff unterhaltsam veranschaulichen. (Roland Scheitz)

Und die bekommt er von der Regisseurin Heidi Jürgens und seiner Schauspielkollegin Lesley Jennifer Higl. Im neuen Stück „Traumfrau verzweifelt gesucht“ auf dem Theaterschiff taucht Harald, gespielt von Martin Brücker, in die Tiefen des World Wide Web ein, um eine Partnerin zu finden. Denn seit seine Freundin Julia ihn verlassen und inzwischen sogar mit einem neuen Freund ein Kind bekommen hat, macht das Leben für ihn keinen Sinn mehr. Die Frauen, die sich bei ihm melden, entpuppen sich jedoch ein ums andere Mal als kleine Katastrophen – zur Freude des Publikums. Noch bis 18. März läuft die Komödie um Liebe, Lust und Leid in Zeiten des Internets.

Ein Glücksfall war es, dass Knut Schakinnis, der Leiter des Theaterschiffs, Heidi Jürgens für die Regie gewinnen konnte. Kaum jemand kennt das Stück so gut wie sie. Über 200 Mal stand die Schauspielerin aus dem Steintor damit in den 90er-Jahren selbst auf der Bühne des Packhaustheaters. Stefan Schneider in der Rolle des Harald und sie galten damals als Traumpaar des Bremer Boulevards. Da war sie 24 und hatte schon einige Jahre Bühnenerfahrung. „Ich war 16, als das Bremer Waldau-Theater seine Schauspielschule eröffnete und ich mich bewarb„, sagt sie. “Meine Mutter hatte mir den Tipp gegeben. Ich durfte dann ziemlich schnell in Produktionen mitspielen. Selbst während der Abiphase hatte ich abends Vorstellung.“ Nach Abschluss der Schauspielschule war Heidi Jürgens an verschiedenen Theatern tätig, später kamen Film- und Fernsehauftritte hinzu. Für den Norddeutschen Rundfunk spricht sie die Nachrichten auf Hochdeutsch und für Radio Bremen auf Platt.

„Ich bin mit 16 Jahren nach New York gezogen, um mich an der Alvin Ailey American Dance School in Tanz und Schauspiel auszubilden lassen“, erzählt Jennifer Lesley Higl. (Roland Scheitz)

Jetzt freut sie sich, dass ihr Regiedebüt ebenso gut bei den Zuschauern ankommt wie die damalige Inszenierung. „Es gibt Stücke, die vergisst man schnell wieder, und andere bleiben einem in Erinnerung", sagt sie. Zu den letzteren gehört „Traumfrau verzweifelt gesucht“. Es war 1995 ihr ein erstes Stück am Packhaustheater und ist jetzt ihre erste Arbeit als Regisseurin. Ein bisschen komisch sei das schon gewesen, nicht auf der Bühne zu stehen, gibt sie zu. Dafür habe sich ihr aber ein ganz neuer Blickwinkel eröffnet.

Wer das Stück aus früheren Jahren kennt, wird sich die Augen reiben. Heidi Jürgens hat den Text umgeschrieben und der heutigen Zeit angepasst. Entstanden ist eine moderne Variante der Erfolgskomödie. Statt Kontaktbörse via Zeitung und Chiffreanzeigen wird online gedatet. „Ohne E-Mails und Handys hat das ganze Prozedere viel länger gedauert“, erinnert sich die Bremerin. Auffällig sei aber gewesen, dass die Texte, in denen sich die Darsteller über die Partnersuche austauschen, nach wie vor zeitgemäß seien.

„Ich war 16, als das Bremer Waldau-Theater seine Schauspielschule eröffnete und ich mich bewarb", sagt die Bremerin Heidi Jürgens, die ihren Traumberuf früh gefunden hat. (Roland Scheitz)

Für Schauspielerin Lesley Jennifer Higl ist es nach „Rubbeldiekatz“ die zweite Produktion auf dem Theaterschiff. Sie darf gleich in fünf verschiedene Rollen schlüpfen, mimt Haralds Jugendfreundin Henriette, die ihn zum Online-Flirt überredet, und eine Reihe sogenannter Traumfrauen. „Ich durfte mich in den verschiedenen Rollen so richtig ausleben“, sagt sie schmunzelnd, „denn darunter sind schon recht verrückte Frauentypen.“

Die gebürtige Münchnerin, die seit einigen Jahren in Bochum lebt und in Bremen im Ostertor zu Hause ist, hat sich schon früh für die Bühne entschieden – zunächst allerdings noch auf Spitzenschuhen. „Ich bin mit 16 Jahren nach New York gezogen, um mich an der Alvin Ailey American Dance School in Tanz und im Nebenfach Schauspiel ausbilden zu lassen“, erzählt sie. Ihre Eltern seien nicht überrascht gewesen. Schon als Kind habe sie erklärt, mit 16 nach New York gehen zu wollen.

MIT Theaterschiff Schauspieler Probe Stück Traumfrau verzweifelt gesucht (Roland Scheitz)

Wieder zurück in München absolviert sie die Schauspielschule Ruth von Zerboni. „Nach einer Operation musste ich den Traum, Tänzerin zu werden, aufgeben. Ich habe mich dann voll auf das Schauspiel konzentriert.“ So ganz konnte Lesley Jennifer Higl allerdings nicht vom Tanz lassen und entwickelte nebenbei beispielsweise für die No Angels Choreografien, während sie für die Schauspielschule das Gretchen einstudierte. Die Arbeit mit Heidi Jürgens und Martin Brückner habe ihr viel Spaß gemacht, sagt sie. „Es herrschte ein sehr gutes Arbeitsklima bei den Proben. Heidi hat mir viel Raum gelassen, die Figuren zu entwickeln, und mir von Anfang an zu verstehen gegeben, dass sie keine zweite Heidi auf der ­Bühne sehen will.“ Über die positive ­Resonanz aus dem Publikum freuen sich beide. „Die Leute lachen viel und fiebern vor allem bei den romantischen Szenen mit“, sagt Lesley Jennifer Higl. Das Stück habe eben nichts von seiner Aktualität verloren, sagt Jürgens und fügt augenzwinkernd hinzu: „Auch wenn die Suche nach der Traumfrau auf der Bühne natürlich etwas überzogen abläuft.“

„Traumfrau verzweifelt gesucht“ läuft bis zum 18. März auf dem Theaterschiff an der Tiefer 104/Anleger 4. Termine und nähere Infos stehen auf www.theaterschiff-bremen.de. Die Karten zum Preis von 28 Euro gibt es an der Abendkasse, im Ticketshop an der Balgebrückstraße 8 oder unter 7 90 86 00. Mehr über die Künstlerinnen unter www.heidijuergens.wordpress.com und www.lesley-higl.de.

