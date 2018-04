Altstadt·Mahndorf. Boogie Woogie, Jazz, Rock and Roll: Die Musikauswahl von Emanuel Jahreis begeistert nicht nur die Gäste auf der Sommerterrasse des Bürgerhauses Mahndorf an jedem Augustsonntagnachmittag. Am Freitag, 17. August, spielt der selbsternannte Piano-Killer um 22.30 Uhr auf der Bühne von "La Strada" am Altenwall und am Sonnabend, 18. August, um 20.30 Uhr in der Gastromanege "Café des Artistes" auf dem Marktplatz.

Sein brandneues Album "Piano Killer" hat der Wiederholungstäter gerade erst im Eiscafé Ferrari im Steintor vorgestellt. Der überaus begeisterungsfähige Bremer kommt selten mit einem einzelnen Ausrufungszeichen aus, wenn er seiner Freude Ausdruck verleiht. "Was war das denn bitte für eine witzige Atmosphäre?", schreibt er auf seiner Website. "Der Rock’n’Roll ging direkt raus zur Straßenbahn-Haltestelle. Sowohl vor der Bühne, als auch in der Linie 2, 3 und 10 war die Stimmung ja echt super! Hat echt Spass gemacht mit euch!!! Wiederholung muss sein!!!"

Gemeinsam mit dem Bassisten Mario Emde, der mit den "Swinging Fireballs" bei der Stadtteillust am Bürgerhaus Weserterrassen zu hören gewesen war, und mit mit Olli Haberstock (Mundharmonika), dem Ex-Frontmann der Band "Ten Beers Faster", sorgte Emanuel Jahreis im August schon in Mahndorf dafür, dass Hände klatschten, Füße wippten und Leute tanzten. Jeden Sonntag im August tritt Jahreis dort mit einem anderen Musiker auf. Am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr mit dem Schlagzeuger und Sänger Frank Mattutat. Die Musikauswahl wechselt, und auch der Stil ändert sich, weil jeder Gastmusiker eine eigene Note einbringt.

Für die Mahndorfer ist die Sommerterrasse ein fester Termin im Kalender, viele kennen den "Piano Killer" aus den Vorjahren. "Uns gefällt das hier sehr gut, das ist sehr locker", sagt der Mahndorfer Uwe Manau. "Hier herrscht immer eine gute Stimmung."

Für jeden ist ersichtlich, dass auch die beiden Musiker ihren Spaß haben und sich mitreißen lassen. Die Hände des Pianisten fliegen nur so über die Tasten, die Beine unter dem Instrument. Locker zupft Mario Emde an den Saiten seines Kontrabasses und legt immer mal wieder ein Solo hin. "Wir machen die Terrassenkonzerte schon das dritte Jahr mit. Emanuel Jahreis finden wir klasse, wir kommen immer wieder her", sagen Marlise und Günther Jeske.

",Fly me to the moon’ passt ja eigentlich gar nicht, man kann den Mond ja nicht sehen", scherzt der Pianist nach dem schönen Klassiker. Für die Hitze der amerikanischen Südstaaten geschriebene Texte wie "Georgia" von Ray Charles passen an Sommertagen schon besser. Und mit selbst komponierten Stücken wie dem Boogie Woogie "Workaholic" betätigt sich Jahreis als Botschafter der alten Musikrichtung, die sich durch ein besonders schnelles Pianospiel auszeichnet. Enden wird die Reihe "Sommerterrasse" am Sonntag, 26. August. Dann wird der Gitarrist Michael Janßen gemeinsam mit Emanuel Jahreis Swing und Blues in Mahndorf spielen.

Emanuel Jahreis: bei La Strada morgen um 22.30 Uhr am Altenwall, am Sonnabend, 18. August, 20.30 Uhr auf dem Marktplatz. Eintritt frei. Auf der Mahndorfer Sommerterrasse am Bürgerhaus Mahndorf, Am Mahndorfer Bahnhof, an jedem Augustsonntag von 15 bis 17 Uhr. Bei schlechtem Wetter im Bürgerhaus. Am Sonntag, 19. August, hat Emanuel Jahreis den Sänger und Schlagzeuger Frank Mattutat zu Gast. Neben Stücken aus Jahreis’ Album "How life can be" spielen sie Hits von Elvis Presley bis Jerry Lee Lewis. Der Eintritt ist frei. Mehr auf www.emanueljahreis.de.