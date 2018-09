Seit nunmehr 20 Jahren ermöglicht es die KV Kunstschaffenden aus dem Bereich Malerei und Bildhauerei, ihre Werke in ihrem Gebäude zu präsentieren. Noch bis zum 16. Dezember sind die „Wandlungen“ montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zu besichtigen. Evelyn Lancker hat zuvor unter anderem in der Reihe „Zwiesprache Lyrik“ von Heide-Marie Voigt in deren damaliger Zimmergalerie in Kattenturm ausgestellt.