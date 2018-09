Dort hat man die Hoffnung, dass diesmal noch mehr Besucher das Öko-Dorf auf der Breminale ansteuern. Im vergangenen Jahr waren nach Aussagen von Baalmann über 80000 Besucher gekommen. Im vergrößerten Öko-Dorf ist nach Auskunft der Organisatorin für jeden Geschmack etwas dabei – vom Bio-Eis aus dem Blockland bis hin zum Kräuterquark aus Schwarme.

Auch das Bio-Deichbankett am Sonntag, 15. Juli, von 11 bis 14 Uhr auf dem gesperrten Osterdeich wird größer. "Statt 200 Gäste können sich in diesem Sommer 250 bis 300 Menschen an einer langen Tafel kulinarisch verwöhnen lassen", sagt Monika Baalmann. Während an festlich gedeckten Tischen den Besuchern ein Bio-Mittagsmenü aus der Region geboten wird, sorgen Straßenkünstler und "Tafelmusiker" für Unterhaltung. Anmeldungen für das Bankett nimmt der Verein Sozialökologie unter Telefon 3499077 entgegen. Kosten: 14 Euro für ein vegetarisches Menu und 16 Euro mit Fleisch.

Nach dem Essen gibt es eine Modenschau "Fair mit Flair", organisiert vom Bremer Informationszentrum für Menschenrechte (biz). Gutscheine für das Deichbankett sind im Restaurant Mundart im Alten Fundamt , Auf der Kuhlen 1, im Bauernladen der Bremer EVG, Beim Paulskloster 28, und im Büro des Vereins Sozialökologie, Am Dobben 43a, erhältlich.

"Durch die Auszeichnung Bremens als Faire Hauptstadt steht das Thema fairer Handel und faire Produktionsbedingungen in diesem Jahr besonders stark im Fokus", betont Monika Baalmann. Gefördert werden die Bioerleben-Tage auf der Breminale unter anderem durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Mehr Infos unter Telefon 3499077 und 0173-8235904.