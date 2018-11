Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Fairer Blumenhandel im Fokus

Horn-Lehe. Die Kampagne "Fair Flowers – Mit Blumen für Menschenrechte" des entwicklungspolitisch engagierten Vereins Vamos aus Münster richtet sich an all jene, die beruflich und privat mit Blumen zu tun haben. Ziel ist es, den Anteil fair produzierter Blumen deutlich zu erhöhen. Bisher liegt der Anteil von Fairtrade-Blumen in Deutschland bei sieben Prozent. "Fair Flowers" ist auch der Titel einer Ausstellung von Vamos, die noch bis zum 5. Februar im Foyer der Botanika im Rhododendronpark gezeigt wird. "Die Ausstellung will aufklären und zeigen, dass es Alternativen zu unfair gehandelten Blumen gibt", sagt Janina Heyn von der Botanika.